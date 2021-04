Är du vår nya nattuggla i receptionen? - A Hotell i Uppsala AB - Receptionistjobb i Uppsala

A Hotell i Uppsala AB / Receptionistjobb / Uppsala2021-04-12Arenahotellet söker NattreceptionistArenahotellet har 200 rum med 570 bäddar och är det största hotellet i Uppsala, vi erbjuder flera konferensrum, varav den största lokalen rymmer 200 personer.Vad kan vi erbjuda dig?Vill du vara med på vår resa? Då är det den rätta utmaningen för dig.80% tillsvidaretjänst på nattetid.Schema: Jobba 7 nätter och vara ledig 7 nätter.Är du vår nya nattuggla i receptionen?Du är en person som gillar god service med en personlig touch, därför söker vi dig som gillar att kombinera service i världsklass med försäljning. Du älskar mötet med gästen och har förmågan att skapa goda relationer på kort tid. Du tar initiativ, är flexibel för förändringar och har förmågan att se lösningar. Du kan hantera stressiga situationer och samtidigt prioritera rätt saker. Att arbeta i team och vara en omtänksam kollega, ser vi som en självklarhet. Du behöver även känna dig trygg i ensamarbete då du kommer att vara själv vaken under nattens timmar på hotellet. Din roll är otroligt viktigt då du är vårt ansikte utåt och påverkar gästens intryck och vistelse. Som Receptionist hos oss är det viktigt att vara uppdaterad och ha en övergripande syn över hotellets verksamhet och omgivningens händelser, detta bidrar till service utöver det vanliga.I tjänsten ingår det attAnsvara för driften och säkerheten i reception under ditt passUtföra en del administrativa uppgifterTa emot bokningar via telefon och mailIn - och utcheckningMerförsäljning och kassahanteringSäkerställa att avdelningen når uppsatta mål varje dagStötta andra avdelningar vid behovHålla lobbyn och restaurangen ren och snygg under ditt pass,Vi söker dig som harMinst 2 års erfarenhet från serviceyrketMycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skriftGoda datakunskaperMeriterandeErfarenhet från administrativa arbetsuppgifterHotell och restauranglinje på gymnasienivå eller liknandeErfarenhet av hotellsystemet Jupiter.ÖVRIG INFORMATIONAnställningsform: Stadigvarande Nattjänst, provanställning 6 månaderTillträde: Enligt överenskommelseLön efter kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.#jobbjustnuMed vänlig hälsningJenny NorstedtHotellchef2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-23A Hotell i Uppsala ABEdith Södergrans Gata 675460 Uppsala5685425