Är du vår nya IT-chef?
Hedemora kommun / Datajobb / Hedemora Visa alla datajobb i Hedemora
2026-07-06
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Vill du vara med och forma vår IT-enhet? Vi söker en strategisk, engagerad och trygg ledare som vill ta vår kommun in i nästa fas av säker IT-drift och digitalisering.
Hos oss får du:
• Trevliga och engagerade kollegor och medarbetare
• Friskvårdsbidrag, semesterväxling och möjlighet till löneväxling för pension.
• Förtroendearbetstid
• En trevlig kommun med närhet till natur, kollektivtrafik och service.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som IT-chef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och samordna kommunens IT-verksamhet. Du driver arbetet med digitalisering, informationssäkerhet och teknisk utveckling i nära samverkan med våra verksamheter. Du är chef över ett kompetent team med 2 IT-support, 5 IT-tekniker och 5 systemförvaltare.
Du ingår i kommunstyrelsens ledningsgrupp och har ett viktigt uppdrag i att skapa en modern, säker och effektiv digital arbetsmiljö.
Du leder och utvecklar IT-enheten i enlighet med kommunens övergripande mål, samordnar och prioriterar IT-projekt tillsammans med verksamheterna. Du har ansvar för kommunens IT-strategi och digitaliseringsplan samt säkerställer att vi har en stabil och säker IT-drift. Du har en viktig roll för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd och är väl införstådd med vad arbetet innebär. Budget-, verksamhets- och personalansvar för 12 medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT, teknik eller motsvarande erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av att leda IT-verksamhet, gärna inom offentlig sektor. Du har goda kunskaper om IT-säkerhet, dataskydd och relevanta lagar, samt erfarenhet av upphandling och samverkan med externa leverantörer.
För att lyckas i din roll är du strategisk, analytisk och lösningsorienterad. Du är kommunikativ och trygg i ledarrollen och har ett professionellt och inkluderande bemötande, samt vana av att coacha, vägleda och driva förändring.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort
Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. .
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Vår värdegrund KRAM
I Hedemora kommun arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund som genomsyrar hela vår organisation. Den bygger på:
Kundfokus vi sätter invånarnas behov i centrum.
Respekt vi bemöter varandra med värme och förståelse.
Ansvar vi tar ansvar för vårt uppdrag och våra handlingar.
Mod vi vågar tänka nytt och ta initiativ.
Tillsammans skapar vi en välkomnande och trivsam kommun både som arbetsplats och samhälle.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 5/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
SSR Akademikerförbundet
Ulrica Björklund +4622534000 Jobbnummer
9994342