Är du vår nya innesäljare? Börja omgående! Fast lön + provision! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-21Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?! Just nu söker vi efter nästa säljkollega till en av våra kunder.Är du vår nya innesäljare? Börja omgående! Fast lön + Provision!Beskrivning av jobbetVi söker flera positiva och drivna kollegor till vår kund i deras nya charmiga kontor med 5 minuters gång från Stureplan. Företaget sitter i mycket trivsamma lokaler med en oerhört positiv och glad atmosfär. Ett bolag som satsar stort inte bara på tillväxt utan också på trivsel och en bra arbetsmiljö.För att lyckas i rollen som innesäljare behöver du vara en person med mycket energi och har en positiv inställning. Att du dessutom är lösningsorienterad, serviceminded och duktig på att kommunicera och skapa förtroende ser vi som självklart.Vi söker dig som:Drivs av att tjäna pengarHar ett stort intresse för hjälpa kunderVill utvecklas och har ett drivÄr ansvarsfull och noggrannÄr tävlingsinriktad och målmedvetenSom medarbetare hos oss erbjuder vi dig följande:En heltidstjänst (mån-fre)Garantilön/ hög konkurrenskraftig provision utan tak (Individuellt beroende på erfarenhet)Utbildningar, workshops och daglig coachning av våra erfarna teamledareMöjligheten att klättra till högre tjänster inom bolaget50 positiva kollegor med roliga aktiviteter utanför arbetstidFräscha och stora lokaler med playstation, biljard, pingis, uteterass till after works m.mArbetstider: 9-18 Måndag-fredagOmfattning: 100%Lönemodell: Fast lön och rörlig del Tillsättning: OmgåendeVill du arbeta på ett framgångsrikt bolag och stämmer detta in på dig?2019-12-21Då vill vi gärna att du skickar din ansökan med personligt brev samt CV till work@talentpartner.se Märk din ansökan med "Insidesales Sthlm". Eventuella frågor om tjänsten besvaras via e-mail. Urvalsprocessen sker löpande.Sista dag att ansöka är 2020-01-04Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5017108