Är du vår nya Informationssäkerhetsspecialist?
2026-01-27
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Region Halland söker nu en informationssäkerhetsspecialist som vill vara med och bidra till vårt viktiga arbete och göra skillnad! Är du vår nya kollega?https://regionhalland.
Din roll hos oss
I din roll kommer du att arbeta strategiskt, taktiskt och operativt med informationssäkerhet. Du får stora möjligheter att påverka och bidra till utvecklingen av Region Hallands informationssäkerhetsarbete.
Tillsammans med dina kollegor driver och samordnar du de insatser som krävs för att säkerställa ett strukturerat och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Det löpande arbetet består bland annat av att:
- Etablera och vidareutveckla ett systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet
- Arbeta praktiskt med ledningssystem för informationssäkerhet Leda, samordna och följa upp regionens informationssäkerhetsarbete
- Driva projekt och bidra med specialistkompetens i projekt och uppdrag
- Driva workshops kopplade till informationssäkerhet, exempelvis informationsklassning, riskanalyser och incidenthantering
- Öka säkerhetsmedvetandet i regionens förvaltningar och bolag genom att vägleda, informera och utbilda
- Rapportera om status för informationssäkerhetsarbetet och pågående informationssäkerhetsincidenter
- Hålla dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning och händelser i omvärlden
Om arbetsplatsen
Vi är en avdelning med ett tydligt och viktigt uppdrag: att skapa trygghet och struktur i en digital värld. Hos oss arbetar engagerade specialister inom informationssäkerhet, dataskydd och åtkomsthantering.
Du kommer att ingå i ett team på fyra personer som kombinerar strategiskt perspektiv med praktiska lösningar. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, öppenhet och kunskapsutbyte. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till beslut som gör verklig skillnad för hela organisationen. Vi arbetar nära både kärnverksamhet och IT, vilket ger en dynamisk vardag med varierande uppgifter och utmaningar.
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning; kandidatexamen inom relevant område eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet inom relevant område
- Goda kunskaper inom relevant lagstiftning
- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
- Juridisk utbildning
- Erfarenhet från arbete med ISO 27001/27002, CIS-controls eller ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
- Erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning eller politiskt styrd organisation
Du har förmågan att entusiasmera personer i din omgivning och du tar dig an nya utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt. I din roll krävs god samarbetsförmåga och förmåga att skapa kontakter och förtroende. Arbetet sker både i grupp och på egen hand vilket innebär att du behöver vara ansvarstagande samt mål- och resultatinriktad. Du har lätt för att driva arbetet framåt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!https://regionhalland.varbi.com/what:job/jobID:892863/
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare inom IT och digitalisering https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/it-och-digitalisering.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
