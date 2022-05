Är du vår nya enhetschef inom äldreomsorgen?

Hultsfreds kommun, Socialförvaltning / Sjukvårdschefsjobb / Hultsfred

2022-05-30



Då en av våra enhetschefer ska vara föräldraledig söker vi nu en vikarierande enhetschef till hemtjänsten i Hultsfreds kommun.Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hososs tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!Vi är otroligt glada och stolta över att våra politiker ser vikten av ett verksamhetsnära ledarskap. Vi har därför tillsammans fattat ett stort beslut om att varje chef i vår kommun ska ha färre medarbetare.Som ledare i vår organisation är ditt ledarskap mycket viktigt och påverkar din personal starkt. Därför är det av stor betydelse att vi delar samma bild och skapar resultat både för dig och för våra invånare och brukare.Vi vill ha en ledare som litar på människor, där människor uppmuntras till handlingskraft och nyskapande, känner sig stolta för att jobba hos oss och beter sig tolerant och jämställt. Därför förväntar vi oss att du är en av de som bidrar till ett sådant klimat.Det du får tillbaka är en givande ledarskapsroll i en organisation med högt i tak, korta beslutsvägar och mycket skratt längs vägen. Du får möjlighet till personlig handledning, kompetensutveckling och du får också ta del av vår chefsutbildning.Du behöver vara sann mot dig själv om varför du söker en ledarroll. Vi tror och hoppas att du gör det i huvudsak för att du har lust till det, vill göra skillnad, vill förbättra och ge service till våra invånare och brukare.2022-05-30Som ledare hos oss vill vi att du ska;Leda utifrån vår värdegrund "Vi möts i känslan av värdighet"Trivas att arbeta i teamLyfta medarbetarnas styrkorStändigt utveckla ditt ledarskapSe relationer och samverkan som ditt viktigaste verktygJobba för Sveriges friskaste medarbetareDu kommer att leda utifrån fyra perspektiv, ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling.Som vikarierande enhetschef kommer du att ha leda personalgrupperna Mörlunda hemtjänst och Målilla hemtjänst. Tjänsten är ett vikariat under 15 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.Som ledare hos oss säkrar vi din kompetensutveckling exempelvis genom vår interna basutbildning för nya chefer.Du har genomförd högskoleutbildning t ex social omsorgsexamen inriktning äldre, socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Ledarskapserfarenhet är meriterande men det absolut viktigaste är din personliga lämplighet!B-körkort är ett krav.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Vi har valt Offentliga Jobb som rekryteringskanal för att marknadsföra våra lediga tjänster och vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2022-10-03 Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Tillträde 3 oktober eller enligt överenskommelse. , upphör: 2023-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-06-13Hultsfreds kommun, Socialförvaltning6691775