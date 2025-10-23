Är du vår nya Campingmedarbetare?
2025-10-23
Vi söker dig som vill vara med och skapa förstklassiga gästupplevelser!
First Camp är norra Europas ledande campingkedja, och vi växer snabbt.
Nu söker vi en campingmedarbetare som vill bli en del av vårt team.
Om rollen
Som campingmedarbetare arbetar du främst med städning av stugor, servicehus och gemensamma ytor för att våra gäster ska trivas och få en ren och välkomnande vistelse.
Beroende på säsong och erfarenhet kan även andra uppgifter ingå, till exempel receptionsarbete eller enkelt underhåll på området. Din arbetsdag kan bestå av arbetsuppgifter så som städ och rengöring av stugor och servicehus, in- och utcheckningar och bokningshantering. Andra arbetsuppgifter är löpande underhåll på destinationen så som gräsklippning, byte av lampor och åtgärda felanmälningar från våra gäster.
Vi söker dig som
- Har B-körkort - ett absolut krav
- Talar och förstår svenska flytande
- Är noggrann, effektiv och serviceinriktad
- Erfarenhet av lokalvård, service eller vaktmästeri är meriterande men inget krav.
- Gillar att arbeta i ett högt tempo och samarbeta med andra
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter inom lokalvård, reception eller vaktmästeri men det är inget krav för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlighet och ser fram emot att få in nya kollegor med ett genuint intresse för våra gäster. Vi ser att du tycker om att bjuda på dig själv och ser laget framför jaget. Vi arbetar efter tydliga rutiner och koncept, vilket är något du tycker om att kunna förhålla dig till i ditt arbete. Vidare behöver du kunna kommunicera utan svårigheter på svenska och engelska för att kunna ta emot arbetsinstruktioner och bemöta våra internationella gäster.
Moments of happiness for the many people är vad vi jobbar för varje dag. Glädje är vad vi vill att våra gäster och våra medarbetare ska känna när de befinner sig på vår destination. För att det ska bli verklighet måste alla som arbetar på First Camp vara prestigelösa och positiva. Gästens upplevelse kommer alltid först för de har valt att tillbringa sina värdefulla semesterdagar hos just oss.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett roligt och omväxlande jobb med engagerade kollegor. Hos oss lever vi efter våra värderingar:
We Care, We Have Fun, We Simplify, We Deliver Results
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du har nära till kollegor när du behöver stöd. Kollegor som gärna bjuder på både erfarenhet och goda skratt. Vi är ett starkt team och vill fortsätta växa med fler teamorienterade kollegor som vill vara med och bygga på vår framgångssaga. Känner du dig träffad?
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och innefattas av kollektivavtal. Arbetstiderna varierar och inkluderar även tidiga morgnar, kvällar och helger. Lönen följer Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! För slutkandidater i rekryteringsprocessen kan vi komma att begära in utdrag ur belastningsregistret.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Camp Skara Sommarland Jobbnummer
9570877