Är du vår nästa tekniska specialist? - NXT Interim AB - Datajobb i Linköping

Är du vår nya tekniska specialist?Flera av våra uppdragsgivare söker fortlöpande efter tekniska specialister på olika nivåer. Därför letar vi nu för våra kunders kommande uppdrag tekniska specialister med det lilla extra. Kanske är du redan Interim specialist eller har intresse av att bli. Välkommen att bli en i vårt gäng med den lilla extra servicen!Information om NXT InterimEfter många år i branschen och förkovrande i undersökningar och forskning har vi paketerat olika lösningar för att tillgodose allas behov. Vi agerar som agent för både våra konsulter och våra kunder.Vi har i princip vänt på alla processer för att alltid tillgodose våra kunder och konsulters behov. Vi ser även till att erbjuda våra konsulter alla de extraverktyg som krävs för att lyckas.Framtidens konsulter har en önskan om större flexibilitet och ett större engagemang i många frågor, vi tillgodoser dessa behov genom NXT Interim. Detta tillsammans med den digitalisering som ständigt pågår gör att vi snabbt kan tillgodose våra kunder och konsulters behov. Vi har gjort 3 olika paketeringar för våra konsulter som hjälper dom att lyckas i sitt företagande och kan fokusera på det som dom är bäst på, dvs att vara specialister.Våra uppdrag är ofta av längre karaktär, likt en fast anställning och kan i vissa fall leda till anställning hos vår kund om båda parter är överens.Vi hjälper våra specialister och kunder att lyckas i en mer flexibel vardag!Vi erbjuderHos oss får du en dedikerad Gig Manager som söker upp nya uppdrag innan de befintliga tar slut, vi presenterar dig proaktivt för våra kunder innan vi får förfråganFriheten i ett eget bolagEtt affärssystem som är GDPR anpassat och hjälper dig att hantera din dagliga redovisning mobiltVi hjälper dig att lyckas i ditt företagande så att du kan fokusera på det som du är bäst på, dvs att vara specialist och Top Performer! Man kan säga att våra konsulter är Zlatan och vi är Mino Raiola, Han spelar fotboll, Raiola sköter resten, precis som vi på NXT Interim.Aktivitetsbaserat kontor som du kan besöka för din redovisning samt träffa kollegorHR-stöd som hjälper dig med allmänna frågor i yrkeslivetMentor som varit Interim under längre period och bidrar med vardagliga tipsFör att passa in i rollen behöver du ha: Minst 3 års erfarenhet inom ditt områdeErforderlig akademisk utbildningReferenser som kan påvisa din specialistkunskapVara självgående i dina uppgifterGod social förmågaHur går jag tillvägaÄr du intresserad av att bli vår nästa specialist tar du ett första steg i att visa ditt intresse i denna annons. Vi behandlar ansökningarna löpande så tveka inte utan ansök redan idag! Vi behandlar både dig och dina uppgifter under största sekretess och inleder med ett första samtal där vi berättar mer om NXT Interim och hur vi kan hjälpa just dig. Vi jobbar utefter dina önskemål.2020-08-23Sista dag att ansöka är 2020-09-20