Är du min nya stjärna?!
2025-10-29
Är du min nästa stjärna?
Söker du ett aktivt och stimulerande jobb med fart och fläkt?
Älskar du hundar, att vara utomhus, ta långa promenader och att köra bil?
Då kanske vi är en perfekt match!
Jag kallar mig ibland skämtsamt för tant - jag älskar att laga goda middagar, pelargoner, att odla och att safta.
Jag uppskattar människor med sjuk humor, som inte tar livet på alltför stort allvar, med lite jävlaranamma och som inte räds lite skit under naglarna.
Jag söker nu:
En fantastisk assistent på fast schema som kan jobba dygnets alla timmar, tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Och en timanställd assistent som kan hoppa in vid behov.
Tveka inte - hör av dig redan idag!
Ansökan ska innehålla personligt brev, cv, namn på referenser och lönekrav.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Rekrytering kommer att påbörjas under annonstiden. Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
.
Kom ihåg att märka din ansökan med 118-2025.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "118-2025".
Detta är ett deltidsjobb.
, http://www.mejdej.se
296 33 ÅHUS
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112
9579292