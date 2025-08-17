Är du intresserad av jobb inom lager
2025-08-17
Lagermedarbetare 3 platser
Är du den engagerade lagermedarbetare vi söker
Som lagermedarbetare arbetar du självständigt i en aktiv och dynamisk miljö. Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att varor plockas, packas och lastas på ett korrekt och effektivt sätt, med fokus på noggrannhet och kvalitet i varje led.
Egenskaper som är bra att ha:
God fysik
Noggrannhet och ansvarstagande
Samarbetsförmåga, ofta jobbar du i ett team
Förmåga att arbeta i ett högt tempo
Punktlighet och pålitlighet
För att du ska lyckas och trivas kommer du att få stöd och handledning ifrån ett erfaret team.
Vi söker dig som:
Är arbetsam och har en stark känsla för ordning och reda.
Är flexibel och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Omfattning: Heltid och deltid
Skicka in din ansökan och bli en del av ett härligt gäng. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post
E-post: jobb@felixbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simole AB
(org.nr 556983-4400) Arbetsplats
H&W Städ Jobbnummer
9461608