Är du Göteborgs nästa stjärna inom IT-support?
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du arbetat något eller några år inom IT-support och trivs i en roll där du dagligen hjälper användare med tekniska frågor? Vill du fortsätta utvecklas inom 1st line i en modern IT-miljö med både klienter och molntjänster? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu en 1st line supporttekniker till 1st line till flera av våra kunder i Göteborg med omnejd. Här får du arbeta i en varierad supportroll där du hjälper användare med allt från kontohantering och applikationssupport till felsökning i både Windows- och Mac-miljöer.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
Som 1st line supporttekniker är du den första kontakten för användare som behöver hjälp med IT-relaterade frågor. Du arbetar i en servicedesk där du hanterar inkommande ärenden via telefon och ärendehanteringssystem och hjälper användare att snabbt komma vidare i sitt arbete.
Rollen passar dig som redan har arbetat en tid inom IT-support och känner dig trygg i att självständigt felsöka och hantera vanliga supportärenden.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som 1st line supporttekniker kommer du bland annat att arbeta med:
Hantera inkommande supportärenden via telefon, mail och ärendehanteringssystem
Ge teknisk support till användare i Windows- och Mac-miljöer
Kontohantering i Active Directory
Support och felsökning i Microsoft 365
Stöd kring molntjänster som Azure eller andra cloudplattformar
Installation och felsökning av klienter, applikationer och kringutrustning
Dokumentation av lösningar i ärendehanteringssystem
Eskalera mer komplexa ärenden vidare till 2nd line vid behovProfil
Vi tror att du har arbetat cirka 1–2 år inom IT-support eller servicedesk och har fått en god grund i att hjälpa användare med tekniska problem.
Du är serviceinriktad, kommunikativ och tycker om att arbeta i en roll där du kombinerar teknik med användarstöd. Samtidigt har du ett tekniskt intresse och vill fortsätta utveckla dina kunskaper inom moderna IT-miljöer.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Arbete inom IT-support / servicedesk
Active Directory och kontohantering
Microsoft 365 och användarsupport
Grundläggande förståelse för Azure eller andra molntjänster
Support i Windows och gärna även Mac
Arbete i ärendehanteringssystem
Telefonsupport och användarstöd
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Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Regional Manager
Mathias Gyllander mathias.gyllander@eccera.com +46734159368 Jobbnummer
9948790