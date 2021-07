Är du Framtidens nya säljare? - Salesonomics AB - Säljarjobb i Linköping

Salesonomics AB / Säljarjobb / Linköping2021-07-05Har du ett stort intresse av att rådgivande försäljning? Gillar du att lära dig nya saker? Tycker du det är kul att sätta mål och att slå dom? Är du en person som kämpar på, trots att det inte alltid går som du vill? Är du trygg i vem du är och vill komma till en arbetsplats där du får vara dig själv?Kanske svarar du ja på alla eller några av frågorna ovan. Jag vill träffa dig och förhoppningsvis är det just du som är med och driver Framtiden i Linköping mot nya höjder!Vem är du?Nya kontakter och ny kunskap är något som ger dig energi, målsättningar är viktigt för att du ska orientera dig och utmaningar ger dig möjlighet att tänka till och hitta nya lösningar. Vi tror helt enkelt att du känner dig träffad i att vara nyfiken, målinriktad och kreativ.Skulle det vara så att du van och trivs i sammanhang där du behöver utmana dina egna gränser och få möjlighet till ständig utveckling, då är det ännu bättre. Du har kanske en idrottsbakgrund som format dig i att kämpa mot ett mål där du fått lära dig hantera den obekväma känslan i att förlora, och därifrån väckt viljan att vinna?Sammantaget tror vi du kan känna igen dig i stora delar av följande:Du är snabbtänktDu är kreativDu är lättlärdDu är en kämpeMänniskor i din omgivning skulle beskriva dig som förtroendeingivandeVem du är och de egenskaperna som du besitter kommer vara det viktigaste i denna rekrytering. Tittar vi på vart du kommer ifrån så tror vi att du genom studier och eller arbetslivserfarenhet har kunskap inom IT/Teknik och att du genererat goda resultat inom b2b försäljning sedan tidigare. Du har körkort och språkligt är du duktig att uttrycka dig, i tal och skrift, på både svenska och engelska.Meriterande i din profil är om du kommer från branschen eller närliggande område med erfarenhet av konsultförsäljning. Kommer du därtill från en ingenjörstät miljö, kanske till och med är det själv, då är det ännu bättre.Vad ska du göra?I rollen som säljare på Framtiden är du rådgivare åt bolag som befinner sig i tillväxtfas. Många bolag som går i tankarna att anställa, ersätta eller hyra in personal tar idag hjälp från externt bolag för att lösa sina kompetensbehov. Det är där du kommer in i rollen som säljare. Vi rådgör med våra kunder och prospekt i hur de bäst tar nästa steg som bolag genom rätt kompetens på rätt plats. Det fina i det här jobbet är att vi inte bara hjälper företag att växa, vi hjälper människor och jobbsökande att hitta rätt matchning och möjliggör att fler får den där magiska känslan, "äntligen måndag".När vi fått förtroende att hjälpa ett företag så kommer du som säljare att lämna över rekryteringsprocessen till en av våra duktiga rekryterare, ni blir då ett team som tillsammans jobbar för att slutföra uppdraget.En av våra framgångsfaktorer är att vi inte bara har en hög expertis utan vi har också en hög aktivitet och ett högt tempo. För att lyckas i den här branschen så gäller det att vara på tå, många samtal, många spännande möten och ett högt tempo är några nycklar för att lyckas bra.Din framtida chef, Per Barth, och dina kommande kollegor på Framtiden kommer ge dig förutsättningar att växa och utvecklas som säljare på de områden just du behöver för att lyckas. Vi kommer ha coachning och utbildningar inom:SamtalsteknikerProspekteringBehovsanalys med frågemodellerPresentationsteknikAvslut och bra steg framåt tillsammans med kundKundvård och utvecklingOm FramtidenVi på Framtiden hjälper personer till deras första jobb och också nästa steg i karriären. Vi tror på människors energi och drivkraft. Genom möten med företag och talanger sammanför vi rätt person med rätt plats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom de Talanger vi förmedlar. För oss är Talang inte något du föds med eller kopplat till ålder. För oss är Talang att du ser din förmåga som utvecklingsbar och du är villig att jobba för att uppnå din fulla potential!Vi hjälper våra kunder främst inom IT/Teknik, ekonomi och kontor. Idag finns framtiden på sju orter i Sverige samt i Oslo.Om LinköpingskontoretSom medarbetare på Framtiden skall det vara roligt att gå till jobbet. På Linköpingskontoret kommer du in i ett litet gäng med förmånen att vara med och sätta den lokala prägeln.Här är balansen mellan jobb och privatliv viktig. Därför har vi exempelvis förtroendetid, möjlighet till flexibel arbetsplats och bra friskvårdsbidrag som några av våra förmåner.Vi värdesätter ständig utveckling i våra yrkesroller genom utbildning, träning, vetgirighet och hårt arbete. Vi står för hög service, kvalitet och har ett klimat som är familjärt och grundat i sunda värderingar. Du kommer få en attraktiv lönemodell och vid gott resultat möjlighet till delägarskap.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-05Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-22Salesonomics AB5848191