Är du en engagerad spansklärare? - Hörby kommun - Grundskolelärarjobb i Hörby

Prenumerera på nya jobb hos Hörby kommun

Hörby kommun / Grundskolelärarjobb / Hörby2021-04-07Att arbeta i Hörby kommunHörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Tjänsten är förlagd till Georgshillsskolan samt Frostaskolan , båda i Hörby tätort.Tjänsten är på 100 %2021-04-07Tjänsten är en heltidstjänst i spanska åk 6-9.Vi söker dig som vill arbeta i en utvecklande skola.Du skall vara driven, initiativrik och trygg i dig själv.Arbetet inneb är att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i linje med styrdokumentens intentioner.Elevernas utveckling och lärande skall vara i fokus. Du ansvarar även för att upprätthålla en god och kontinuerlig kontakt med elevernas vårdnadshavare.Vi tror på våra elever och deras drivkraft, nyfikenhet och ambition. Vi är en skola där man bryr sig om varandra lite mer än utöver det vanliga.Att se samarbete med kollegor, som en viktig tillgång och framgång är oerhört väsentligt.Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö med positiva och kreativa elever och medarbetare.Du skall se pedagogiska utmaningar som en stimulerande möjlighet, vara relationsbyggande, ansvarsfull och ha humor.Lärarlegitimation i spanska åk 6-9.Tidigare erfarenhet av undervisning samt förmåga att se varje enskilt barns behov och förmågor.Viktigt med goda språkkunskaper i svenska språket.Du skall vara en motiverande, engagerad och initiativrik lärare med ett tydligt elevfokus.Genom att följa upp, bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling uppmuntrar du dem till ett allt mer medvetet lärande.I din roll som lärare förväntas du skapa en trygg lärandemiljö, som bygger på ömsesidig respekt och kommunikation.Du skall ha ett väl fungerande samarbete med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor samt bidraga till en god samverkan på arbetsplatsen.Du skall vara väl insatt i de digitala verktygen som står till buds och ha erfarenhet av Google Drive, Classroom och någon lärplattform som t ex Schoolsoft.Vi arbetar engagerat med matriser och formativ bedömning.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Tack på förhand!Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: *Tillträdesdatum: I samband med skolstarten 11 augusti eller enl. överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Hörby kommun5675438