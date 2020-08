Är du en blivande stjärnsäljare? Vi står för utbildningen! - Säkra Larm i Sverige AB - Försäljarjobb i Göteborg

Säkra Larm i Sverige AB / Försäljarjobb / Göteborg2020-08-23Vi har precis som många andra företag påverkats av COVID-19 men ser nu att efterfrågan på våra produkter och lösningar ökar vilket innebär att vi kommer behöva anställa fler säljare.Vi söker nu dig som vill ta dig an utmaningen till en kickstart på en ny karriärsbana som säljare.Rekryteringsprocessen kommer till stora delar ske digitalt och med tanke på att det är många som söker våra tjänster just nu så kan det dröja lite längre än vanligt innan vi kontaktar dig.Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och ser därför ingen anledning till att inte hjälpa kunder att se över deras larmlösning.Vi erbjuder dig:Säkra Säljakademi: en betald säljutbildning i Säkra Säljakademi, en utbildning där du lär dig alla grunderna i försäljning både teoretiskt och praktiskt. Utbildningen pågår parallellt med ditt heltidsjobb under hela ditt första år som anställd.Karriär: Goda möjligheter att utvecklas inom företaget. Hos oss får du möjligheten av utvecklas till fältcoach, teamleader och filialchef. De flesta av våra chefer började som säljare på Säkra Larm och du kanske är vår nästa filialchef?Grymma Säljtävlingar i form av resor, upplevelser & produkter.Personlig utveckling, lär dig hantera människor/kunder, något du har nytta av hela livet.Garantilön samt larmmarknadens bästa provision utan tak.Är du den vi söker?Vi söker dig som gillar utmaningar och vill satsa på din karriär!Du går all-in & gör saker helhjärtat.Behärskar det svenska språket flytande både i tal och skrift.Du är social och gillar att stå i centrum.Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.2020-08-23Arbetet sker mestadels i team, via fält och eventförsäljning.Ditt uppdrag är att besöka privatpersoner för kostnadsfri rådgivning om säkerhet, larm och smarta hem lösningar, samt att sälja in produkter till dem. Du ansvarar för hela processen, från bokningar och genomförande av kundbesök till avtalsskrivning. En del av besöken leads och tilldelas dig, några sker efter tips från befintliga kunder och en del är genom uppsökande försäljning F2F.Du har även möjlighet att vara en del av vårt mässteam som arbetar på mässor och med eventförsäljning.SÄKRA LARM i Sverige, AB, har funnits på marknaden sedan 2003.Vi levererar smarta larmlösningar, skydd mot vattenskador, yttre bevakning och larmuppkoppling med kundens behov i fokus.Säkra Larm finns idag på 14 orter runt om i landet och fortsätter att växa.Bolaget blev 2014 samt 2015 utsett till DI gasellföretag.Vi arbetar i en positiv miljö med glada och ambitiösa medarbetare. Företaget består av drivna människor som sprider positiv energi, vi gillar att jobba hårt för att uppnå våra mål samtidigt som vi har roligt på jobbet.Vi kommer göra ett utdrag ut polisens belastningsregister under rekryteringsprocessen.Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut, så vänta inte med att skicka in din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-09Säkra Larm i Sverige AB5329919