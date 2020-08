Är du driven och social? Vi söker innesäljare! - Impressive Relations Sweden AB - Butikssäljarjobb i Täby

Just nu söker vi på Impressive Relations engagerade säljare, som jobbat inom telefonförsäljning sedan innan och som vill ta nästa steg i sin karriär. Som innesäljare representerar du en utmanare på elmarknaden med en svårslagen kampanj där vi erbjuder kunderna el till inköpspris, prisgaranti och förstklassig kundservice. Du sitter i ljusa lokaler på Kungsholmen centralt i Stockholm i ett helt nystartat team.2020-08-24Nu söker vi på Impressive Relations säljare som jobbat inom försäljning via telefon sedan innan och som vill ta nästa steg i sin karriär. Vi har sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med en av Sveriges största mobiloperatörer där vi genom starka kampanjer hjälper operatören att öka kundintaget samtidigt som vi levererar en stark helhetsupplevelse för kunderna. Vi sitter i ljusa lokaler endast ett stenkast från Hornsbergs Strand.I rollen som innesäljare driver du ditt egna arbete och ansvarar för processen från att prospektera nya kunder till att slutföra affären. I rollen ringer du ut till privatpersoner och hjälper till att skräddarsy en abonnemangsform som passar kundens behov och förväntningar. Till din hjälp har du dedikerade kollegor och en gruppchef som stöttar dig i din utveckling. Uppföljning och feedback ges du på daglig basis med fokus på hur du kan växa i din arbetsroll.Vi erbjuderStora utvecklingsmöjligheter hos oss på ImpressiveVara med och forma rollen och uppdragetEntreprenöriell kultur med högt i takEn fantastisk gemenskap med kontinuerliga utbildningar, AW's, middagar med teamet etc.Timlön + fördelaktig provisionsstegeKontorstider där du arbetar måndag-fredag 10-19Ljusa lokaler intill Hornsbergs Strand/LindhagenVi tror att duHar jobbat med försäljning via telefon sedan innanÄr självgående, kommunikativ och stabilÄr driven, målinriktad och drivs av att ständigt utvecklasFör att vara aktuell för rollen bör duTala flytande svenskaVara minst 18 år fylldaTaggad på nästa utmaning? Tveka inte med att skicka in din ansökan!Anställning sker löpande. Du anställs i Täby med omnejd.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelse