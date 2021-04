Är du barnmorska med ultraljudskompetens? Se hit! - Region Sörmland - Sjuksköterskejobb i Eskilstuna

Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna2021-04-07Barnmorskemottagningen/specialistmödravården EskilstunaVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!2021-04-07Välkommen till barnmorskemottagningen och specialistmödravården Mälarsjukhuset (MSE) - vår gemensamma vision är hög kompetens, god tillgänglighet, smidighet och vänlighet. Besökare och personal känner sig välkomna i nöd och lust.Barnmorskemottagningen Mälarsjukhuset är organiserad under kvinnokliniken. Vi har ett nära samarbete med vår förlossnings- och BB-enhet. Vår mottagning finns lokaliserad på sjukhuset samt på 5 familjecentraler i Eskilstuna/Strängnäs.Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset tillsammans med Nyköpings lasarett ansvarar för kvinnosjukvården i Region Sörmland. På Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhusets kvinnoklinik arbetar drygt 200 personer med närmare 20 läkartjänster. Vårt fokus är utvecklande teamarbete tillsammans med våra olika yrkesgrupper. Inom kvinnokliniken finns en väl utvecklad obstetrisk, gynekologisk sluten- och öppenvård med administrativ enhet. Mälarsjukhuset i Eskilstuna är det största av våra fyra sjukhus i Sörmland.För att arbeta hållbart ser vi fördelen i att arbeta växlande mellan barnmorskemottagningen och specialistmödravården. På bmm arbetar du självständigt i en omväxlande och stimulerande miljö i nära samarbete med kollegor så som barnmorskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut, psykolog och sekreterare. I rollen ingår bland annat telefonrådgivning, cellprovtagning, leda föräldragrupper, sedvanliga besök hos barnmorska under graviditet samt preventivmedelsrådgivning. Som barnmorska på specialistmödravården handhar du komplicerade graviditeter, telefonrådgivning, remisshantering samt kan både utföra tidigt ultraljud samt rutin ultraljud.Vi jobbar med aktivitetstavla för att ständigt förbättra oss och jobba mot målen - Trygga patienter, Smidig resa genom vården och Rätt nyttjade resurser.Är detta något som tilltalar just dig? Välkommen med din ansökan.Din kompetensDu är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och ultraljudskompetens.Vi söker dig som är engagerad, flexibel och som har lätt för att skapa relationer. Det är viktigt att du tycker att det är roligt att arbeta i team. Samarbetsförmåga är en självklarhet för dig och en förutsättning för att du ska trivas.Du har helst erfarenhet från både mödrahälsovård, förlossning och eftervård, men framför allt har du ett stödjande och empatiskt förhållningssätt och ett särskilt intresse för människors olika behov under graviditet, födsel och eftervård.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.AnställningsformTillsvidareanställning 100% eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.Information om tjänsten lämnas avVårdenhetschef barnmorskemottagningen Ylva Sjöberg, 016-10 40 98.HR-specialist Karina Björk Kautto, 079-062 23 72.Fackliga företrädare Barnmorskeförbundet Britt-Marie Eklund, Vårdförbundet Malin Bäckström och övriga söks via kontaktcenter, 016-10 30 00.Kom och jobba hos oss på kvinnokliniken!Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2021-04-25.Intervjuer kan komma att ske löpande.Se våra förmåner ( http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook ( http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-04-25REGION SÖRMLAND5677251