Applikationsutvecklare inom Golang

Vi söker nu erfarna applikationsutvecklare som vill arbeta med produktutveckling i teknisk framkant. Vår samarbetspartner är ett ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället.
Som applikationsutvecklare kommer du bidra till utvecklingen av affärskritiska system inom en tekniskt avancerad miljö. Du blir en del av ett DevOps-inriktat utvecklingsteam som arbetar med Business Automation Tools och som ansvarar för tre centrala verktyg för automatisering och datahantering.
Arbetet omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga lösningar, där du får möjlighet att påverka såväl tekniska beslut som arkitektur och arbetssätt. Teamet arbetar med testdriven utveckling och har en tydlig struktur för kvalitetssäkring genom automatiserade testfall.
Du skulle få arbeta i en miljö där teknik, struktur och kvalitet går hand i hand. Rollen är bred och passar dig som trivs med att växla mellan backend, frontend och databaslager, samt bidra till tekniska förbättringar och effektivare utvecklingsflöden.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Mångårig erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna inom både backend och frontend
Erfarenhet av att utveckla applikationer och arbeta mot databaser
Erfarenhet av programmering i Golang och/eller Perl är högt meriterande
Som person är du analytisk, kvalitetsmedveten och tar ansvar för helheten. Du trivs i tekniskt kompetenta team, delar gärna kunskap och bidrar till förbättrade processer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.Övrig information
Lön: Fast månadslön Omfattning: Heltid, tillsvidare Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid Placeringsort: Göteborg
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
