Applikationsspecialist
Randstad AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital letar nu efter en applikationsspecialist till en av våra kunder. Du kommer primärt att arbeta med en applikation för dokumenthantering. Här kommer du att arbeta tätt med seniora specialister i en roll som utvecklas allt eftersom. Inledningsvis kommer du att få introduktion i systemen, arbeta med konfigurationer, underhåll och användaradministration och behörighetshantering. På sikt kan det även bli aktuellt att arbeta i projekt med att planera och hålla utbildningar.
Den här rollen passar perfekt för dig som är ny i branschen, studerat systemvetenskap eller liknande och är intresserad av att arbeta med systemadministration.
Den här rollen ingår i vår konsultverksamhet med målsättning att erbjudas anställning hos kund.
om randstad digital
Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Vi letar efter dig som har en utbildning inom systemvetenskap, systemadministration eller liknande. Du kanske även har arbetat med någon typ av kundtjänst eller support och har erfarenhet av att kommunikation och att hjälpa användare.
Om du även har kunskaper om komplexa system som affärssystem, CRM, kvalitetledningsverktyg eller liknande samt dataanalys och statistik så är det ett plus.
I den här rollen behöver du kunna flytande engelska och kunna kommunicera bra på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du behöver vara analytiskt lagd och kunna översätta kundkrav till realitet. Arbetet kräver också en strukturerad läggning, du behöver kunna planera och systematiskt genomföra ditt arbete för att hålla en hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har en utbildning inom systemvetenskap, systemadministration eller liknande. Du kanske även har arbetat med någon typ av kundtjänst eller support och har erfarenhet av att kommunikation och att hjälpa användare.
Om du även har kunskaper om komplexa system som affärssystem, CRM, kvalitetledningsverktyg eller liknande samt dataanalys och statistik så är det ett plus.
I den här rollen behöver du kunna flytande engelska och kunna kommunicera bra på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du behöver vara analytiskt lagd och kunna översätta kundkrav till realitet. Arbetet kräver också en strukturerad läggning, du behöver kunna planera och systematiskt genomföra ditt arbete för att hålla en hög kvalitet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9590786