Applikationskonsult - Dynamics Finance & Operations

Vår kund söker en engagerad Applikationskonsult till ett litet, stöttande team som värdesätter mentorskap och personlig utveckling. Här får du driva egna leveranser och arbeta verksamhetsnära med ekonomiprocesser i Dynamics 365 Finance. En unik chans att bredda din kompetens och forma din roll!
OM TJÄNSTEN
Som applikationskonsult arbetar du verksamhetsnära med fokus på ekonomi- och affärsprocesser. Du fungerar som en länk mellan kundens ekonomiavdelning och IT, driver egna leveranser och deltar i workshops och kundmöten.
Du erbjuds
• En långsiktig roll med goda möjligheter till utveckling inom Dynamics Finance & Operations området
• Mentorskap av seniora kollegor, en gedigen introduktion och stöd för att driva egna leveranser
• En stöttande miljö med fokus på kompetensbreddning och utveckling
Dina arbetsuppgifter
I denna konsultroll kommer du att ansvara för att implementera och optimera ekonomiska processer i Dynamics 365 Finance för vår kunds kunder. Detta innefattar att genomföra behovsanalyser, konfigurera systemet, testa lösningar och ge strategisk rådgivning.
• Genomföra kundmöten och workshops
• Utföra behovsanalys och processkartläggning
• Planera, konfigurera och testa systemlösningar
• Ge rådgivning och vägledning till kunder
• Driva egna leveranser och kundprojekt
• Implementera hela ekonomiprocesser i systemet
VI SÖKER DIG SOM
• Ekonomiutbildning (t.ex. civilekonom eller ekonomprogram)
• Förståelse för ekonomiprocesser (leverantörs- och kundreskontra, inköp, logistik, finansflöden)
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem eller stödsystem
• Förmåga att kartlägga verksamhetsbehov och översätta till systemkonfiguration
• Intresse för Dynamics 365 Finance & Operations eller liknande system (SAP, Visma, Fortnox)
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som superuser eller deltagit i implementationsprojekt
• Förståelse för systemarkitektur och parametrar (ej programmering)
• Erfarenhet av CRM eller andra Dynamics-moduler
• Intresse för att bredda sin roll och ta ansvar i olika leveranser
• Gedigen erfarenhet inom ekonomi och system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
