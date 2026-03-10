Applikationskonsult - Dynamics Finance & Operations
Vår kund söker en engagerad Applikationskonsult till ett litet, stöttande team som värdesätter mentorskap och personlig utveckling. Här får du driva egna leveranser och arbeta verksamhetsnära med ekonomiprocesser i Dynamics 365 Finance. En unik chans att bredda din kompetens och forma din roll!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som applikationskonsult arbetar du verksamhetsnära med fokus på ekonomi- och affärsprocesser. Du fungerar som en länk mellan kundens ekonomiavdelning och IT, driver egna leveranser och deltar i workshops och kundmöten.
Du erbjuds
En långsiktig roll med goda möjligheter till utveckling inom Dynamics Finance & Operations området
Mentorskap av seniora kollegor, en gedigen introduktion och stöd för att driva egna leveranser
En stöttande miljö med fokus på kompetensbreddning och utvecklingDina arbetsuppgifter
I denna konsultroll kommer du att ansvara för att implementera och optimera ekonomiska processer i Dynamics 365 Finance för vår kunds kunder. Detta innefattar att genomföra behovsanalyser, konfigurera systemet, testa lösningar och ge strategisk rådgivning.
Genomföra kundmöten och workshops
Utföra behovsanalys och processkartläggning
Planera, konfigurera och testa systemlösningar
Ge rådgivning och vägledning till kunder
Driva egna leveranser och kundprojekt
Implementera hela ekonomiprocesser i systemet
Vi söker dig som
Ekonomiutbildning (t.ex. civilekonom eller ekonomprogram)
Förståelse för ekonomiprocesser (leverantörs- och kundreskontra, inköp, logistik, finansflöden)
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem eller stödsystem
Förmåga att kartlägga verksamhetsbehov och översätta till systemkonfiguration
Intresse för Dynamics 365 Finance & Operations eller liknande system (SAP, Visma, Fortnox)
Det är meriterande om du har
Erfarenhet som superuser eller deltagit i implementationsprojekt
Förståelse för systemarkitektur och parametrar (ej programmering)
Erfarenhet av CRM eller andra Dynamics-moduler
Intresse för att bredda sin roll och ta ansvar i olika leveranser
Gedigen erfarenhet inom ekonomi och system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
