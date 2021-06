Applikationsingenjör till Nilar i Gävle - TNG Group AB - Logistikjobb i Gävle

TNG Group AB / Logistikjobb / Gävle2021-06-28Nu har vi rollen för dig som är ingenjör och vill arbeta kundnära i ett expansivt företag i en framtidsbransch!Är du nyfiken och en relationsbyggare samt har ett stort intresse för teknik? Vill du arbeta med produkter som bidrar till ett hållbart samhälle och hjälper kunder att nå sina hållbarhetsmål? Bra! Då kan du vara applikationsingenjören vi söker till Gävle. Nilar är ett expansivt företag som i april 2021 introducerades på Nasdaq First North. De utvecklar och producerar avancerade bipolära batterier till energilager för kommersiella fastigheter, privata hushåll, fabriker och inom smarta elnät med verksamheter i både Stockholm, Gävle och Denver, USA. Nilars produkter är en viktig komponent i omställningen till förnyelsebara energikällor och den elektrifiering som pågår inom många områden.Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Som applikationsingenjör får du verka i en varierande, bred och utvecklande roll med tekniskt avancerade produkter. Som nyanställd hos Nilar kommer du få en gedigen introduktion kring vår produkt, produktionstekniken och de kundsegment vi verkar inom.Nilar har idag ca 170 anställda i Sverige, varav ca 140 finns i Gävle och ett trettiotal i form av ledning, sälj- och marknadsfunktion i Täby, Stockholm. Nilar Hydride® energilager kännetecknas av att vara robusta, brandsäkra och hållbara till en låg totalkostnad.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERNilar jobbar i stor utsträckning mot tekniska partners för att leverera en gemensam lösning för ett givet kundsegment eller användningsområde. Att koordinera detta samarbete mellan olika tekniska partners i integrationsarbeten och produktutveckling är kärnan i vad en applikationsingenjör förväntas göra hos Nilar.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ* Teknisk projektledning av integrationsprojekt där Nilars produkter ska samverka med våra teknikpartners produkter.* Löpande kundkontakt från att en säljare förankrat en affär, till skapandet av en prototyp till testning av slutprodukten.* Kontakt med företagets utvecklingsavdelning och produktchefer.* Teknisk rådgivning, dimensionering av batterilösningen mot olika användning samt analys av användningsmönster.Du ingår i ett team som idag består av fyra medarbetare. I rollen förekommer en del resande såväl nationellt som inom Europa.VEM ÄR DU?Vi söker dig med en relevant utbildning och gärna med ett antal års erfarenhet av att arbeta med batterier, inverterare eller övrig kraftelektronik. Vidare har du sannolikt arbetat som projektledare och har tidigare erfarenhet av en kundnära roll.Som person har du ett tekniskt intresse och är självgående samt nyfiken med ett kritiskt förhållningssätt. Du vågar utmana och trivs i en roll med flera kontakter såväl internt som externt.Du är kommunikativ och har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Då flera av våra kunder finns inom Europa är kunskaper i tyska, italienska eller spanska meriterande.INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG Tech som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-28Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-11Tng Group AB5832608