Application Operation Specialist | Skövde | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Skövde Visa alla supportteknikerjobb i Skövde
2026-03-16
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad applikationsdrift i en affärskritisk IT miljö tillsammans med ett sammansvetsat team? Vi söker nu en Application Operation specialist som vill bli en del av ett internationellt bolag med höga krav på stabilitet, struktur och teknisk kompetens!
Om rollen
Som del av Application Operation team arbetar du med drift, förvaltning och utveckling av verksamhetskritiska applikationer i en komplex runtime miljö. Teamet består av ett tiotal personer där samarbete, kunskapsutbyte och gemensamt ansvar för tillgänglighet står i fokus.
Rollen innebär att du hanterar incidenter, problem och förbättringar med målet att säkerställa hög tillgänglighet, stabil drift och efterlevnad av SLA. Du får arbeta både operativt och proaktivt - med allt från felsökning och databashantering till dokumentation och förbättringsarbete.
De flesta applikationerna är hostade på MS Windows Server och använder MS SQL Server som databasplattform, vilket gör dessa kompetenser centrala i rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Hantera incidenter och problem för att säkra drift, tillgänglighet och SLA uppfyllnad.
* Driva och dokumentera operativa rutiner och processer.
* Administrera, optimera och felsöka databaser i MS SQL Server.
* Arbeta nära verksamheten och bidra med insikter kring infrastruktur, drift och applikationers beteende.
* Utveckla teamets förmåga att arbeta proaktivt genom att upptäcka, analysera och förhindra potentiella driftstörningar.
* Bidra i kontinuerliga förbättringsinitiativ och utvecklingsaktiviteter inom applikationsdrift.
Vi ser gärna att du har
* Relevant erfarenhet som IT-tekniker eller liknande inom IT/drift.
* God kunskap och erfarenhet av Windows Server miljöer.
* God förståelse för MS SQL Server och databashantering.
* Mycket goda kommunikationsfärdigheter inom svenska och engelska, både inom tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Starka varumärken och global räckvidd
Du blir en del av en global organisation med Experis som ledande varumärke inom IT. Det ger dig trygghet, internationella nätverk och möjlighet att arbeta med några av Sveriges och världens mest spännande företag.
Starka partnerskap
Experis är Advanced Partner till AWS och även launch partner till AWS European Sovereign Cloud.
Spännande och varierande affärer
Du får arbeta med komplexa IT-lösningar, projektleveranser och konsultaffärer. Rollen innebär strategisk försäljning och nära samarbete med kunder i deras digitala transformation.
Flexibilitet och balans
Vi erbjuder hybridarbete, moderna arbetsverktyg och en kultur som värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
Hållbarhet och värderingar
Experis och ManpowerGroup rankas högt globalt för hållbarhetsarbete och etiska affärsprinciper. Du blir en del av ett företag som tar ansvar för människor och samhälle.
Attraktiva förmåner
Konkurrenskraftig lön, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner som gör din vardag enklare.
Praktisk information
* Sista dag att skicka in din ansökan: 13 april 2026. Urval sker löpande, därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta rekryteringsansvarig på vilma.andersson@se.experis.com
om du har några frågor.
* Placeringsort: Skövde.
* Omfattning: Heltid.
* Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vill du ta nästa steg i din karriär?
Välkommen till Experis!
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ba1ec049-6168-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9799482