Application Operation Specialist | Skövde | Experis

2026-04-21
Vill du arbeta med avancerad applikationsdrift i en affärskritisk IT miljö tillsammans med ett sammansvetsat team? Vi söker nu en Application Operation specialist som vill bli en del av ett internationellt bolag med höga krav på stabilitet, struktur och teknisk kompetens!
Om rollen
Som del av Application Operation team arbetar du med drift, förvaltning och utveckling av verksamhetskritiska applikationer i en komplex runtime miljö. Teamet består av ett tiotal personer där samarbete, kunskapsutbyte och gemensamt ansvar för tillgänglighet står i fokus.
Rollen innebär att du hanterar incidenter, problem och förbättringar med målet att säkerställa hög tillgänglighet, stabil drift och efterlevnad av SLA. Du får arbeta både operativt och proaktivt - med allt från felsökning och databashantering till dokumentation och förbättringsarbete.
De flesta applikationerna är hostade på MS Windows Server och använder MS SQL Server som databasplattform, vilket gör dessa kompetenser centrala i rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera incidenter och problem för att säkra drift, tillgänglighet och SLA uppfyllnad.
Driva och dokumentera operativa rutiner och processer.
Administrera, optimera och felsöka databaser i MS SQL Server.
Arbeta nära verksamheten och bidra med insikter kring infrastruktur, drift och applikationers beteende.
Utveckla teamets förmåga att arbeta proaktivt genom att upptäcka, analysera och förhindra potentiella driftstörningar.
Bidra i kontinuerliga förbättringsinitiativ och utvecklingsaktiviteter inom applikationsdrift.
Vi ser gärna att du har:
Relevant erfarenhet som IT-tekniker eller liknande inom IT/drift.
God kunskap och erfarenhet av Windows Server miljöer.
God förståelse för MS SQL Server och databashantering.
Mycket goda kommunikationsfärdigheter inom svenska och engelska, både inom tal och skrift.
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Praktisk information
Urval sker löpande, därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta rekryteringsansvarig på vilma.andersson@se.experis.com
om du har några frågor.
Placeringsort: Skövde.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vilma Andersson Vilma.Andersson@se.experis.com
