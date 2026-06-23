Apotekschef till Kronans Apotek i Järpen
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2026-06-23
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, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Din roll som apotekschef för Kronans Apotek i Järpen
Vi söker en engagerad och målinriktad apotekschef i en växande ort. Vill du bli ny apotekschef i en ort med nära samarbete med Åre, varierade arbetsuppgifter och en stark teamkänsla i gruppen? Nu söker vi dig som vill bli apotekschef till vårt apotek i Järpen.
Om apoteket
Kronans Apotek i Järpen är ett väl etablerat apotek med stark lokal förankring. Apoteket ligger mitt i samhället, i direkt anslutning till hälsocentral, ICA samt goda kommunikationer med både tåg och buss. Vi har nära kontakt med lokala veterinärer och hälsovård, och många av våra kunder är återkommande från närområdet och hemmen runt omkring.
Järpen är en tillväxtort med ökande behov av egenvård, vilket gör att arbetsuppgifterna här blir både viktig och utvecklande. Här möter du många återkommande kunder från närområdet och äldreboenden, vilket skapar personliga och långsiktiga kundrelationer. Med närhet till Åre och naturen precis runt knuten, samt cirka 8 mil till Östersund, får du det bästa av både fjäll, småstad och stadsliv.
Team & arbetssätt
Den normala bemanningen består av 2 farmaceuter och 2 apotekstekniker, och vi samarbetar löpande med kollegor från Åre. Tillsammans är vi ett stabilt team där samarbete, delaktighet och stöd i vardagen är en självklarhet. Apoteket har en receptexpedition och två recepturplatser samt en utgångskassa.
Till vår hjälp har vi en stark region- och serviceorganisation, samt engagerade kollegor över hela landet. Våra apotek är de enda på orten, vilket gör att vi har många återkommande stamkunder men även besökare från både när och fjärran.
Du är en trygg och närvarande ledare med både driv och engagemang, och du motiveras av att skapa resultat genom andra. Arbetet är både strategiskt och operativt, och innebär ett helhetsansvar för apotekets utveckling och framgång.
I rollen ingår bland annat att:
Stärka verksamheten och skapa motivation och engagemang i teamet.
Säkerställa bästa möjliga patientrådgivning och en kundupplevelse av högsta kvalitet.
Ansvara för ekonomi, budget och resultatuppföljning.
Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer i närområdet.
Ha fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet.
Säkerställa en välfungerande bemanning genom effektiv schemaläggning.
Attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på apoteket.
Leda och utveckla verksamheten och teamet mot uppsatta mål.
Främja delaktighet och en positiv gruppdynamik på apoteket.
Apoteket är öppet 09.00-18.00 på vardagar, stängt på lördagar och söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Du rapporterar till Pia Lyrén.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie, apotekare, apotekstekniker eller har annan relevant bakgrund inom detaljhandeln. Kanske har du tidigare erfarenhet av en ledande roll eller är nyfiken och redo att ta nästa steg som apotekschef hos oss. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att engagera andra och bidra till motivation i teamet. Eftersom du kommer arbeta mot tydliga mål uppskattar vi att du är strukturerad, positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9975383