Apotekschef
Apoteket AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apoteket AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Älvsjö Torg
Apoteket Älvsjö Torg är ett av våra topp 100-apotek i Sverige, med ett fint läge mitt på Älvsjö torg, med bästa möjliga kommunikationer via pendeltåg och buss. Här finns ett team på sju mycket engagerade och erfarna medarbetare som varje dag levererar hög kvalitet i kundmötet. Nu söker vi dig som vill ta helhetsansvaret och driva affären framåt i ett område som växer snabbt, och där vi vill vara en del av utvecklingen.
Din roll
I din roll som apotekschef har du ansvar för att driva och utveckla både verksamheten och teamet. Du leder arbetet mot gemensamma mål - alltid med kvalitet, omtanke och kundens behov i fokus. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för att medarbetarna ska trivas, utvecklas och ge kunderna bästa möjliga service och rådgivning. Du blir en del av ett starkt regionalt nätverk av chefer som stöttar varandra, delar erfarenheter och driver utveckling tillsammans.
Vad du kommer att göra hos oss:
Som apotekschef på Älvsjö Torg är du drivkraften bakom en verksamhet där både människor och resultat utvecklas. Du omsätter Apotekets värderingar i praktiken genom att driva initiativ som gör skillnad för teamet, kunderna och verksamheten i stort.
Leda och stötta ditt team, med ett engagerat ledarskap som skapar trygghet och trivsel.
Säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet, så att kunderna alltid får professionell hjälp och rådgivning.
Arbeta aktivt med förbättringar och utveckling ,både operativt och strategiskt, för att stärka verksamheten och kundupplevelsen.
Samarbeta över avdelningsgränserna, dela kunskap och bidra till att utveckla hela Apotekets verksamhet.
Ta initiativ och driva förändring, både i den dagliga verksamheten och i långsiktiga projekt för att möta framtidens behov.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en erfaren och trygg ledare med ett tydligt och engagerande ledarskap, samt ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet.
Du är utbildad farmaceut.
Du har erfarenhet av att leda, motivera och utveckla team.
Du har ett starkt intresse för affärsmannaskap och ser aktivt möjligheter att utveckla verksamheten.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och får med dig människor i förändring.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt och öppet.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532) Arbetsplats
Apoteket Kontakt
Christopher Johansson christopher.johansson@apoteket.se Jobbnummer
9459228