Används ej

Arbetsledare - Produktion
Vill du ta ledarskapet i en helt ny produktionsanläggning och forma framtidens arbetssätt? Vi söker för kunds räkning en erfaren och engagerad arbetsledare till deras nya anläggning i Rosersberg. Rollen är central för vår verksamhet och innebär ett nära samarbete med platschefen för att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion.
Om rollen
Som arbetsledare har du fullt personalansvar för din avdelning och ansvarar för att planera, följa upp och styra den dagliga driften. Du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla processer, höja effektiviteten och säkerställa att vi når våra kvalitets- och miljömål. Eftersom anläggningen är ny får du en unik möjlighet att påverka arbetssätt, skapa effektiva processer och flöden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla medarbetare genom coachning, feedback och medarbetarsamtal.
Planera produktionen på månads-, veckonivå och säkerställa daglig leverans.
Delta i planeringsmöten och samordna med andra avdelningar.
Driva förbättringsarbete för att minska kostnader och öka effektiviteten.
Arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna 2-4 år i chefsroll.
God kunskap om produktion och produktionstekniska frågor.
Förmåga att planera, organisera och skapa resultat genom andra.
Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som trivs med att ta ansvar och skapa struktur i en dynamisk miljö.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett företag med stark framtidstro.
Möjlighet att påverka och utveckla produktionen i en helt ny anläggning.
Ett engagerat team och nära samarbete med platschefen.
Praktisk information
Plats: Rosersberg Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidare
