Antagningshandläggare
Uppsala universitet, Enheten för studieadministration / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
Antagningshandläggare, tidsbegränsad anställning
Enheten för studieadministration ansvarar för att ge kvalificerat stöd i olika administrativa processer till universitetets kärnverksamhet; forskning och undervisning.
Enheten består av totalt ca 40 medarbetare och är indelad i olika grupper som hanterar antagning, examen, tillgodoräknanden, stipendier och Ladok. Nu söker vi en antagningshandläggare till enheten. Antagningen består av 16 medarbetare, varav 4 är placerade på campus Gotland och övriga i Uppsala.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Som antagningshandläggare ingår du i en arbetsgrupp som har ett särskilt ansvar för antagning till universitetets utbildningar så som kurser och utbildningsprogram. Arbetet omfattar bl a behörighets- och meritprövning, skriftlig och muntlig information till sökande och studerande i antagningsfrågor, samt stöd till institutioner i frågor som rör antagning.
Arbetet utförs med stöd av ett digitalt antagnings- och studiedokumentationssystem (NyA) och kräver stor noggrannhet och en god förmåga att överblicka olika delar i en process och förstå det större sammanhanget. Utöver det krävs en förmåga att förstå omkringliggande system och hur de samverkar med antagningssystemet. Vid enheten sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att i än högre grad möta behov från universitetet och det övriga samhället. Det kan t.ex. gälla frågor om digitalisering eller arbete med implementering av nya föreskrifter och regelverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- akademisk examen inom relevant område eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- mer än tre års erfarenhet av kvalificerad handläggning vid ett lärosäte eller annan myndighet
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom att:
- du är en hjälpsam och prestigelös person som har lätt för att samarbeta och uppskattar och förstår vikten av god kommunikation
- du bidrar gärna till gruppens utvecklingsarbete och har ett stort intresse för att lära dig nya saker
- du är strukturerad och noggrann med detaljer samtidigt som du kan arbeta med ett helhetsperspektiv
- du är självgående, effektiv och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter
Arbetet är under perioder intensivt, du förväntas därav hantera tillfällig hög arbetsbelastning och att arbeta mot tidsgränser.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av system såsom Ladok och NyA.
- God kännedom om högskoleutbildningens struktur och regelverk.
- Erfarenhet av arbete i projekt eller aktivt medverkat i utvecklingsarbete.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under ett år. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Sara Rosenquist telefon: 070-425 0819
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025 UFV-PA 2025/3145
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
