Ansvarig Städerska
Sophias Städ & Service Grupp AB / Städarjobb / Nykvarn Visa alla städarjobb i Nykvarn
2026-06-16
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sophias Städ & Service Grupp AB i Nykvarn
, Södertälje
, Värmdö
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker nu en erfaren och flexibel städledare/städerska som älskar bygga goda relationer till kunder.
Tjänsten startar 22 juni 2026.
Du ska ha känsla för att ge det lilla extra till kunden, vara ansvarsfull och ha hög arbetsmoral. Du ska även trivas med att arbeta både självständigt och i team.
Du kommer att utföra hemstädning hos fasta kunder med rullande schema i Södertälje, Tumba, Tullinge, Nykvarn, Stockholm city.
Flexibla arbetstider tillämpas måndag-fredag mellan kl 08.00-17.00, där helgarbete och kväll kan förekomma periodvis.
Dina arbetsuppgifter är följande:
Arbeta aktivt med olika städuppdrag
Kvalitetssäkring och uppföljning av städresultat ( städ besiktningar )
Säkerställa att städmaterial och utrustning används korrekt
Andra arbetsuppgifter kan förekomma inom bolaget och arbetsbranschen
Vi erbjuder dig:
Tjänstgöringsgrad 70-90% eller timanställning
Lön enligt ö.k.
Bra anställningsvillkor
Utbildning/Mentor tid med fokus på din utveckling
Härliga kollegor
Vi värdesätter personliga egenskaper som vi vill att du har enligt nedan:
Du ska vara representativ och vara en god ambassadör för vårt företag
Högt ansvarstagande för ditt arbete och vara mycket noggrann
Ha öga för detaljer
Vara serviceinriktad, pålitlig och städa med glädje
Vara lyhörd för kundens behov
Du ska kunna rycka in när det behövs
Vara flexibel
Ha god samarbetsförmåga med chefen och annan personal
Du ska vara stresstålig och kan arbeta i högt tempo
Vara fysiskt stark och har energi
Ha positiv attityd
Ha intresse för heminredning och dekoration
Du ska vara kostnadsmedveten
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan sök tjänsten idag!
Du ska prata och skriva obehindrat på svenska.
Varmt välkommen med Din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: sophia.remmo@sophiasservice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sophias Städ & Service Grupp AB
(org.nr 559267-2090), https://www.sophiasservice.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9965102