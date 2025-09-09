Ansvarig för Ekonomi och administration
Norrköpings Kappsimningsklubb, NKK med firma Res / Ekonomiassistentjobb / Norrköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Norrköping
2025-09-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings Kappsimningsklubb, NKK med firma Res i Norrköping
Norrköpings Kappsimningsklubb söker en ansvarig för Ekonomi och administration
Vi är inte bara en klubb, vi är en rörelse. Genom vår simskolor-verksamhet och träningsverksamheter på Centralbadet i Norrköpings erbjuder vi en plattform för människor att utmana sig själva genom simning, uppnå sina mål och ha kul längs vägen.
Norrköpings Kappsimningsklubb (NKK) grundades i september 1919 och har sedan dess varit en framstående förening inom simning och vattensport i Norrköping, Sverige. Genom åren har klubben spelat en central roll i att främja simning som en livslång sport och har bidragit till att forma flera generationer av simmare med fantastiska framgångar. Bli en del av NKK-familjen idag och upplev glädjen, gemenskapen och äventyret med oss!
Vi söker en Ekonomi och administrationsansvarig som vill vara med och utveckla verksamheten och jobbar i team. Du ska tillsammans med övrig personal skapa en inspirerade atmosfär och driva ett upplägg med syfte att uppnå klubbens långsiktiga målsättning. Vi ser att du är positiv, handlingskraftig och resultatinriktad. Kommunikation med personal och våra medlemmar är en självklarhet.
Vad innebär uppdraget:
Som ansvarig för Ekonomi och administration - Simidrott ansvarar du för:
• Löpande bokföring
• Löneadministration
• Leverantörsreskontra och kundreskontra
• Allmän redovisning
• Ekonomirapporter
• Stödjer övrig personal med administration och kommunikation, samt service till våra medlemmar
• Tillsammans med ansvariga inom de olika områden fortsätta att utveckla föreningens hela verksamhet
• Säkerställa att verksamheten planeras och genomförs på säsongsbasis.
• God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
• God vilja och förmåga att ge god service.
Dina egenskaper:
Du tycker om att arbeta i ett team som tillsammans driver och utvecklar verksamheten framåt. Du tycker om administration och föreningsliv. Förstår hur man ger bra service, en god kommunikatör och har förmågan och viljan att skapa bra laganda och engagemang och kan ekonomi.
Anställningsform:
75% med kontrakt enligt Branschavtal Idrott.Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Välkommen att skicka ansökan med CV, personligt brev till styrelse@nkk.se
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag den 30 september 2025.
För mer information om Norrköpings Kappsimningsklubb besök www.nkk.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: styrelse@nkk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomi och administration". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kappsimningsklubb, NKK med firma Res
Albrektsvägen 19 (visa karta
)
603 50 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings Kappsimningsklubb Nkk Kontakt
Ordförande
Andreas Evlinger styrelse@nkk.se 0733-241866 Jobbnummer
9500891