Ansvarig Delikatess och Kallskänka - Stora Coop Borås
Har du ett brinnande intresse för färskvaror och tycker om att leda och motivera andra? Då kan du vara rätt person för oss!
Stora Coop Borås är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 7-22 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken har ca 50st anställda och ett antal extrajobbare.
Vi söker nu dig som vill vara med och göra våra manuella diskar till succéer!
Har passion för mat och matlagning
Är engagerad och målinriktad som person
Har en servicekänlsa utöver det vanliga
Trivs med att vara på språng och att arbeta i högt tempo
I din roll som ansvarig för delikatess och kallskänk kommer du att ha varierande arbetsuppgifter såsom att ge service till våra kunder i butikens manuella diskar samt ansvara för inköp, försäljning och egenkontroll på avdelningen. Du kommer inneha spetskompetens inom området och ska se till att utvecklingen och driften på avdelningarna sker på ett effektivt och professionellt sätt. Du kommer även att bli Kvalitetsansvarig.
Vi vill att du har lätt för att kommunicera, är tydlig i ditt ledarskap och har ett coachande och stöttande förhållningssätt gentemot dina kollegor. Vidare är duktig på att inspirera och engagera dina medarbetare.
Tidigare erfarenhet från delikatess och fisk ser vi som mycket meriterande. Vi vill ha en utbildad kallskänka.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående eller enligt ök. Vi arbetar med provanställning.Rekrytering sker löpande tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdag,
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Aida Tutic mejl: boras.sc.farsk@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV.Ansök via coop.se
God svenska i tal och skrift är ett krav.
18 år fyllda är ett krav då vi har vissa maskiner med åldersgräns.
Tidigare erfarenheter från arbete i manuella diskar är meriterande
Tidigare erfarenhet från liknande ansvarsroller är meriterande
Utbildad kallskänka
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
