Ansökan om studielön - barnmorskeprogrammet - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Region Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2020-08-26Akademiska sjukhusetMed 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistutbildning inom inriktning barnmorskeprogrammet. Studielönen motsvarar 100% av grundlönen och riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen till utbildningen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning vårterminen 2021 vid Uppsala universitet. Studielön kan även komma att erbjudas för studier som bedrivs vid andra lärosäten.2020-08-26Den som får studielön förbinder sig att arbeta på Akademiska sjukhuset i två år efter avslutad utbildning. Placeringen av de sjuksköterskor som beviljas studielön görs i första hand utifrån verksamheternas behov. HR-direktören vid Akademiska sjukhuset beslutar om studielön i varje enskilt fall. Erbjudandet om studielön under specialistutbildning riktar sig endast till sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala.För mer informationBitr verksamhetschef Hanna Waernér 018-6113970Avdelningschef Förlossningen Åsa Edström 018-6172727HR-partner Margareta Markgren, 018-6115916HR avdelningen nås också på e-post till HR@akademiska.se Har du frågor gällande registrering av din ansökan i vårt rekryteringsverktyg kontakta Vibeke Värlinder HR-konsult, tfn 018-611 31 81 eller Therese Marincic HR-konsult 018-617 24 61 eller via e-post rekrytering@akademiska.se Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/ Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser) via länken nedan. Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till utbildningen vid universitetet.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ö.k. -Sista dag att ansöka är 2020-09-20REGION UPPSALA5334228