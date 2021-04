Annonssäljare - Stockholm heltid - Modernera AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Modernera AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-14Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se För en kunds räkning söker vi nu annonssäljare. Vår kund är ett mediaföretag som har funnits i över 25 år.Dina arbetsuppgifter består i att via telefon och med hjälp av dator genomföra försäljningssamtal till företag i Sverige.Du kommer att jobba i fräscha lokaler i Hammarby Sjöstad.Erfarenhet av annonsförsäljning är meriterande. Du kommer dock få en grundlig utbildning i försäljning när du börjar arbeta. Din personlighet och inställning är avgörande för din framgång.Arbetstider är måndagar till fredagar, under kontorstid.Garantilön under provanställningen, men inkomsten är i förlängningen kopplad till prestation. Medellönen ligger på cirka 30.000 kr i månaden.Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: augusti.Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se . Skriv "Annonssäljare - Stockholm heltid" i ärenderaden.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-04-28Modernera ABHammarby kaj 10d12032 Stockholm5692469