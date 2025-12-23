Anläggningssamordnare
Försvarsmakten / Elektronikjobb / Gotland Visa alla elektronikjobb i Gotland
2025-12-23
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Gotland
, Valdemarsvik
, Nynäshamn
, Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar direkt till Sveriges säkerhet och demokratiska värden? I Försvarsmakten gör våra medarbetare skillnad varje dag. FMTIS söker nu en anläggningssamordnare till Genomförandeenhet Mitt (GE Mitt) med placering i Visby.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar fysik träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och skor.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• Utbildning mot specifikt arbetsområde
Genomförande enhet Mitt (GE MITT) Placerad i Visby
Tjänsten är placerad i Visby, där du arbetar nära förband och verksamheter på Gotland. Rollen innebär ett självständigt arbete i en tekniskt och säkerhetsmässigt komplex miljö, med stort eget ansvar och goda möjligheter till utveckling. Resor i tjänsten förekommer regelbundet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som anläggningssamordnare är du en central resurs inom FMTIS för att säkerställa drift, säkerhet och regelefterlevnad vid Försvarsmaktens anläggningar. Du arbetar självständigt och i nära samverkan med såväl interna som externa aktörer. Tjänsten innefattar i huvudsak arbete inom verksamhets- och anläggningssäkerhet.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga
• Erfarenhet av att genomföra egenkontroller och tillsyn
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort, lägst behörighet B (manuell växellåda) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och noggrann, med god förmåga att planera och leda ditt eget arbete. Du är kommunikativ, har ett professionellt förhållningssätt och trivs med att samarbeta med flera olika funktioner och aktörer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• God kännedom om och erfarenhet av Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete med fastigheter och anläggningar inom totalförsvaret
• Genomförd arbetsmiljöutbildning, verksamhetssäkerhetsutbildning och/eller SBA
• Genomförd militär utbildning, exempelvis värnplikt eller GSU
• God förmåga att använda Excel Övrig information
Anställningen är en heltidstjänst, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Befattningen är civil.
Befattningen benämns Anläggningssamordnare.
Arbetsort: Visby
Upplysningar
Upplysningar om befattningen,
kontakta Tommy Vikström eller Markus Kotz
Vxl: 010-823 30 00
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SACO Agnetha Landquist
SEKO Matz Felix
Nås via vx 010-82 33000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9663482