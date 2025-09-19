Anläggningschef Farligt Avfall - Halmstad
Trivs du med struktur och uppföljning samt vill samtidigt vara med och skapa en mer hållbar morgondag - på riktigt? Då kan tjänsten som Anläggningschef inom Farligt avfall produktion på Stena Recycling vara något för dig. Just nu söker vi en lösningsfokuserad och teknikintresserad person som vill bli vår nya kollega!
I rollen som anläggningschef kommer du att arbeta på en anläggning som hanterar flytande farligt avfall där vi behandlar bland annat vatten, emulsioner och olja i olika reningsprocesser för att kunna rena materialet och på så viss skapa nytt liv för det. Utvecklingen av dessa reningsprocesser är ständigt pågående vad gäller miljökrav och tekniska möjligheter. Farligt avfall är ett område som är strategiskt viktigt för bolaget och vår strategi, med stor växtpotential.
Som anläggningschef är din huvuduppgift att leda, utveckla och följa upp dina medarbetare och din verksamhet i syfte att nå uppsatta mål. Du ansvarar för anläggningens resultat på kort och lång sikt samt säkerställer efterlevnad av uppsatta nyckeltal inom säkerhet, miljö, kvalitet, underhåll, produktivitet och kostnad. Tillsammans med dina medarbetare och kollegor arbetar du aktivt med vårt säkerhetsarbete och med ständiga förbättringar av arbetsplatsen i vår LEAN-baserade arbetssätt som vi ständigt utvecklar. Du är också en aktiv del i vår ledningsgrupp för Farligt Avfall Produktion, där vi träffas månadsvis för att prata strategi, utveckling och vägen framåt.
Exempel på arbetsuppgifter du kommer att utföra:
• Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal (inom ex. säkerhet, produktion, ekonomi, underhåll etc.) och hantering av avvikelser med framtagning av handlingsplan.
• Stötta och tillsammans med Produktionsledare driva implementation av LEAN-arbetet med fokus på säkerhet, kvalitet, underhåll, produktivitet och kostnad
• Arbeta för att affärs- och resultatmål uppnås genom kort- och långsiktig styrning av verksamheten
• Samverka både internt och externt med leverantörer, kunder, transportavdelning samt bolagets stödfunktion för att optimera flöden och resultat
• Driva det systematiska förbättringsarbetet och initiera förbättringsprojekt
• Ständigt arbeta för en säker, effektiv och ren arbetsplats samt hålla ordning och reda
Utöver Halmstad anläggningen så ingår även våra mottagningsanläggningar i Köping och Kalmar i uppdraget, vilket innebär att resor dit förekommer. Dessa 2 anläggningar är mindre i storlek med begränsad verksamhet och levererar i regel sitt material till Halmstad anläggningen. Du har ett stort mandat att fatta affärsmässiga beslut och driver ett långsiktigt förbättringsarbete, i nära samarbete med specialister och andra nyckelfunktioner.
Du har personalansvar för 2 produktionsledare, 2 administratörer och en produktionstekniker. Du har också budgetansvar, arbetsmiljöansvar samt miljöansvar för dina anläggningar och förväntas vara på plats måndag-fredag 7-16. Resor till Köping och Kalmar förekommer. Du kommer att ha många samarbetsytor med bland annat filialer som levererar material till din anläggning och tillgång till ett brett nätverk inom bolaget.
Vad bidrar du med?
För att trivas på Stena Recycling är det viktigt att du är nyfiken och på tårna då vi befinner oss i ständig utveckling. Vi är alla lagspelare och problemlösare som hjälps åt i vardagen. Genom att bidra med energi och engagemang är du en glädjespridare som medverkar till en god arbetsmiljö. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och uthållig samt älska att följa upp och erbjuda möjligheter för dina medarbetare att utföra sina uppdrag. Du behöver dessutom vara en trygg ledare som får med dig grupper och bidrar till att det skapas engagemang genom delaktighet och tydlighet.
Du behöver uppfylla följande kriterier för att lyckas i rollen:
• Befattningen kräver eftergymnasial utbildning gärna inom kemi/biologi alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Minst 5 års erfarenhet av att leda med både personal- och resultatansvar
• Erfarenhet av affärsförståelse kring hur du skapar en affär
• Erfarenhet av att arbeta med säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor
• Erfarenhet av att ha arbetat med och varit ansvarig för miljötillstånd
• Goda datakunskaper inom Officepaketet och digitala affärssystem
• B-körkort
Meriterande är erfarenhet av arbete i processindustrin eller kemisk verksamhet, erfarenhet av förbättringsarbete/Lean och/eller verksamhetsutveckling. Även erfarenhet av farligt avfall, kemi eller/och biologi, ses som en fördel.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Din medarbetarresa börjar med en gedigen introduktionsutbildning, eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att lyckas i din nya roll. Vi satsar också mycket på kompetensutveckling inom exempelvis materialkunskap, ledarskap, digitala verktyg och annat av intresse. Eftersom vi är måna om dig, erbjuds du trygga och utvecklande förmåner, såsom kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag, m.m.
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval sker löpande så ansök därför gärna med ditt CV redan idag eller senast 2025-10-10. Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen. Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess. Har du frågor om rollen så kan du höra av dig till rekryterande chef Markku Parola på markku.parola@stenarecycling.se
På Stena Recycling räknas alla medarbetares insatser. Vi erbjuder helhetslösningar inom återvinning och cirkulära tjänster över hela landet och ser till att uttjänta produkter får nytt liv igen genom att bli till nya material, ny råvara och ny energi. Med ca 1900 medarbetare på 90 platser runtom i landet är vi med och driver utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad. Vi är den största återvinningsaktören i Norden och med vår storlek och finansiella styrka kan vi påverka vår gemensamma framtid.
Varmt välkommen med din ansökan - det börjar med dig.
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
