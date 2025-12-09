Anläggningsarbetare (vikariat)
2025-12-09
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 200 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Vi har hand om myndighetsutövningen och utövar tillsyn och kontroll samt utfärdar tillstånd inom våra områden. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare med inriktning på lekplatser ansvarar du för att skapa, utveckla och underhålla trygga, tillgängliga och inspirerande lekmiljöer inom förskolan, skolan och kommunens lekplatser.
Arbetet sker både självständigt och i team, och omfattar såväl planerade projekt som löpande drift- och underhållsinsatser.
Rollen är praktisk och varierande med arbete utomhus året runt. Den kräver god fysik, ett öga för detaljer och en stark vilja att bidra till trygga och stimulerande miljöer för barn och familjer i kommunen. I arbetet ingår även att möta invånare på ett serviceinriktat och professionellt sätt vid frågor eller synpunkter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har B-körkort, gärna C plus E alt. BE. Vi ser det som meriterande om du har maskinvana samt utbildning inom leksäkerhet. För att lyckas i jobbet behöver du kunna tala och skriva svenska obehindrat.
Som person är du samarbetsinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål och har ett praktiskt och handlingskraftigt förhållningssätt till problem och utmaningar. Du ser möjligheter där andra ser hinder och bidrar aktivt till att hitta fungerande lösningar.
Tjänsten är ett vikariat för perioden 1/3-30/9 2026
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
