Anläggningsarbetare till enhet gata
2026-03-30
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Tekniska verksamheten består av cirka 150 engagerade medarbetare fördelade på fem enheter: park, gata, projekt, kust & grönområden, fordon & internservice.
Vi söker nu en anläggningsarbetare med inriktning mark- och anläggning till enhet gata.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare kommer dina arbetsuppgifter att variera mellan anläggningsarbete, stensättning, plattsättning och diverse markarbeten, exempelvis kabel- och rörförläggning för el och VA. Arbetsuppgifterna varierar efter behov och säsong. Främst förekommer arbete vid nybyggnation och ombyggnad av bostadsgator, parkeringar samt gång- och cykelvägar. Arbetet omfattar även återsättning av plattor och sten efter till exempel ledningsarbeten.
Andra arbetsuppgifter som kan förekomma vid behov är bland annat skogsarbete.
Arbetsledningen ger dig förutsättningar för att du under dagen ska kunna jobba självständigt och driva arbetet framåt.
Vi jobbar utifrån Kalmar kommuns vision "Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre och blir Sveriges bästa kommun att leva i" vilket innebär ett stort fokus på samarbete över enhetsgränser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet och god kunskap inom mark-och anläggningsarbeten. Om du dessutom har körkort för hjullastare och grävmaskin, arbete på väg, certifikat för heta arbeten samt kunskap och erfarenhet av kabelförläggning i mark, är det meriterande.
Körkort B är ett krav.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, kunna ta ansvar för din uppgift, prioritera ditt arbete och ha förmågan att driva processen framåt. Du behöver samtidigt trivas med att jobba tillsammans med andra och vara lyhörd för instruktioner.
Vi söker dig som bidrar med glädje, engagemang och idéer. En god samarbetsförmåga samt ett professionellt bemötande mot allmänheten är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Arbetsledare
Oscar Lind 010-352 11 21 Jobbnummer
