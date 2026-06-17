Anläggningsarbetare till enhet gata
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Anläggningsarbetarjobb / Kalmar Visa alla anläggningsarbetarjobb i Kalmar
2026-06-17
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Tekniska verksamheten består av cirka 150 engagerade medarbetare fördelade på fem enheter: park, gata, projekt, kust & grönområden, fordon & internservice.
Vi söker nu en anläggningsarbetare med inriktning mark- och anläggning till enhet gata.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare kommer dina arbetsuppgifter att variera mellan anläggningsarbete, stensättning, plattsättning och diverse markarbeten. Främst förekommer arbete vid nybyggnation och ombyggnad av bostadsgator, parkeringar samt gång- och cykelvägar, återsättning av plattor och sten efter till exempel ledningsarbeten.
Vid behov kan även andra arbetsuppgifter ingå som exempelvis skogsarbete och arbetsinnehållet kan även variera beroende på bland annat säsong.
Arbetsledningen ger dig rätt förutsättningar för att du under dagen skall kunna jobba självständigt och driva arbetet framåt.
Vi jobbar utifrån Kalmar kommuns vision "Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre" vilket innebär ett stort fokus på samarbete över enheterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet och god kunskap inom mark-och anläggningsarbeten. Andra fördelaktiga kvalifikationer är om du har körkort för hjullastare och grävmaskin, arbete på väg, har certifikat för heta arbeten samt kunskap och erfarenhet av kabelförläggning i mark.
Körkort B är ett krav.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, kunna ta ansvar för din uppgift och ha förmågan att driva processen framåt. Du är en strukturerad lagspelare, organiserad och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete men är även lyhörd för instruktioner.
Du är en person som bidrar med glädje, engagemang och idéer. En god samarbetsförmåga samt ett professionellt bemötande mot allmänheten är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Kommunal Kalmar
Linn Stribrand 010-442 84 62 Jobbnummer
9967137