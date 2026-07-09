Anläggningsarbetare
Jokkmokks Kommun / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Jokkmokk Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Jokkmokk
2026-07-09
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Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet – här kan du vara med och skapa något nytt.
Gatukontorets verksamhet består av ca. 20 anställda. Gatukontoret ansvarar för att ge invånarna god service inom
verksamhetsområdena vatten/avlopp, gator, park, renhållning samt vintermarknaden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Du kommer att ha din tjänst inom vatten och avlopps avdelningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med det
fortlöpande underhållet av kommunens vatten och avloppsnät. Utöver detta förekommer säsongbetonade arbetsuppgifter kopplat till
gatukontorets övergripande förehavanden.
Beredskap mot vatten och ledningsnät kan ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är praktisk, engagerad, välorganiserad och säkerhetsmedveten. För att trivas hos oss ska du vara utåtriktad och
motiveras av att arbeta på ett service- och kundorienterat sätt.
Du har förmåga att kunna arbeta självständigt, samtidigt som det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med andra, både
internt och externt. Har du arbetat inom detta område ses detta som en tillgång.
B-körkort är ett krav, C-kort är meriterande.
Utbildning och/eller erfarenhet av VA jobb eller liknade arbeten är meriterande.
God fysik samt kunna ge/ta instruktioner på svenska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan ske löpande under ansöknings tiden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde och ansvar.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 29 000-32 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "81/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks Kommun
(org.nr 212000-2676)
962 85 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokks kommun Kontakt
VA-chef
Conny Öman Conny.Ohman@jokkmokk.se Jobbnummer
9997548