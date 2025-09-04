Anläggnings arbete
D.N. Trädgård & Markskötsel AB / Anläggningsarbetarjobb / Huddinge Visa alla anläggningsarbetarjobb i Huddinge
2025-09-04
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos D.N. Trädgård & Markskötsel AB i Huddinge
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu mark- och anläggningsarbetare som har erfarenhet av att jobba inom olika områden. Vi söker dig som har god erfarenhet och kunskap inom anläggningsarbeten, stensättning, plattläggning , bygga mur, reparation av stängsel ,trappa och diverse markarbeten. Arbetet utgår från Vallentuna med snabbt tillträde.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: ansokan@dntm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggnings arbete". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D.N. Trädgård & Markskötsel AB
(org.nr 556976-7477)
Betongvägen 7 Lgh 36 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
D N Trädgård & Markskötsel AB Jobbnummer
9493083