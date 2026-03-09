Anläggning Härnösand
Höga Kusten Skog & Fastighet AB / Trädgårdsanläggarjobb / Härnösand Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Härnösand
2026-03-09
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höga Kusten Skog & Fastighet AB i Härnösand
, Sundsvall
, Örnsköldsvik
, Umeå
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Vi söker nu 3 st engagerad anläggare till vårt team. I rollen som mark anläggare jobbar du säsongs varierat med med
• Markarbeten
• Plattläggning, stensättning
• Justering inför asfalt
• Maskin körning
Vi söker dig med eget driv och ansvar Du behöver vara social, positiv och serviceinriktad då du har en nära kontakt med våra kunder. Det är även av stor vikt att du kan arbeta både självständigt och i team.
Meriterade Erfarenheter eller Utbildning inom mark/anlägg ex: VA, plattläggning, stensättning, snickeriPubliceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
• B-körkort är ett krav.
• Du ska kunna uttrycka dig väl i Svenska, både i tal och i skrift.Om tjänsten
• Säsongsanställning
Vi erbjuder en familjär arbetsplats med stimulerande arbetsmiljö och stor variation på arbetsuppgifter. Om egenskaperna ovan stämmer bra in på dig och du finner stort intresse uppmanar vi dig till att söka tjänsten redan idag då intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan rekryteringsperiodens slut. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höga Kusten Skog & Fastighet AB
(org.nr 556925-5788) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höga Kusten Skog & Fastighet Jobbnummer
9785176