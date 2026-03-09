Anläggning Härnösand

Höga Kusten Skog & Fastighet AB / Trädgårdsanläggarjobb / Härnösand
2026-03-09


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Härnösand, Mark, Kramfors, Timrå, Sundsvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Höga Kusten Skog & Fastighet AB i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Ockelbo eller i hela Sverige

Vi söker nu 3 st engagerad anläggare till vårt team. I rollen som mark anläggare jobbar du säsongs varierat med med

• Markarbeten

• Plattläggning, stensättning

• Justering inför asfalt

• Maskin körning

Vi söker dig med eget driv och ansvar Du behöver vara social, positiv och serviceinriktad då du har en nära kontakt med våra kunder. Det är även av stor vikt att du kan arbeta både självständigt och i team.

Meriterade Erfarenheter eller Utbildning inom mark/anlägg ex: VA, plattläggning, stensättning, snickeri

Publiceringsdatum
2026-03-09

Kvalifikationer
• B-körkort är ett krav.
• Du ska kunna uttrycka dig väl i Svenska, både i tal och i skrift.

Om tjänsten
• Säsongsanställning

Vi erbjuder en familjär arbetsplats med stimulerande arbetsmiljö och stor variation på arbetsuppgifter. Om egenskaperna ovan stämmer bra in på dig och du finner stort intresse uppmanar vi dig till att söka tjänsten redan idag då intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan rekryteringsperiodens slut.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Höga Kusten Skog & Fastighet AB (org.nr 556925-5788)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Höga Kusten Skog & Fastighet

Jobbnummer
9785176

Prenumerera på jobb från Höga Kusten Skog & Fastighet AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Höga Kusten Skog & Fastighet AB: