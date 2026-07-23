Anläggare med kompetens inom stensättning
Lunds kommun / Anläggningsarbetarjobb / Lund Visa alla anläggningsarbetarjobb i Lund
2026-07-23
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Vill du vara med och bygga framtidens Lund?
Samhällsbyggnadsförvaltningen söker en erfaren anläggare med kompetens inom stensättning som vill vara med och skapa hållbara, funktionella och attraktiva utemiljöer för Lunds invånare. Hos oss får du arbeta med projekt som syns och gör skillnad, från gator, torg och gångbanor till parker och andra offentliga miljöer. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där kvalitet, yrkesstolthet, säkerhet och samarbete står i centrum.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där du får använda din yrkesskicklighet samtidigt som du bidrar till ett Lund som är tryggt, tillgängligt och hållbart.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som anläggare är du en viktig del av vår produktionsverksamhet och arbetar praktiskt med mark- och anläggningsarbeten i kommunens investerings- och driftprojekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
utföra mark- och anläggningsarbeten enligt ritningar och arbetsberedningar
arbeta med schaktning, fyllning, packning och finplanering
utföra stensättning, kantstensläggning och plattsättning med hög kvalitet och precision
använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert och effektivt sätt
genomföra egenkontroller och bidra till att våra arbeten håller hög teknisk kvalitet
medverka till en säker arbetsmiljö genom att följa rutiner, identifiera risker och rapportera avvikelser
Arbetet sker huvudsakligen utomhus och innebär ett nära samarbete med arbetsledare, kollegor och andra yrkesgrupper.
Vi söker dig
Vi söker dig som har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet inom mark- och anläggning samt god kompetens inom stensättning.
Du har erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten och är van att läsa och tolka ritningar. Du har god förståelse för hur olika arbetsmoment hänger ihop och bidrar till ett väl genomfört projekt.
Vi tror att du är en person som:
tar ansvar för ditt arbete och levererar med hög kvalitet
arbetar noggrant och har ett öga för detaljer
är lösningsorienterad och trivs med praktiskt arbete
samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö
kan arbeta självständigt när situationen kräver det
har ett naturligt fokus på säkerhet och ordning
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Vi är en verksamhet med bred kompetens inom mark och anläggning, där vi tillsammans skapar hållbara och funktionella utemiljöer. Våra projekt präglas av kvalitet, samarbete och ett starkt engagemang från våra medarbetare.
Hos oss möts du av ett öppet arbetsklimat där vi hjälper varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Vi tror på ordning och reda, tydliga arbetssätt och en kultur där alla tar ansvar och bidrar. Här får du möjlighet att vara med och bygga på riktigt.
Om rekryteringsprocessen
Vi kommer att arbeta med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet. Dina svar på dessa frågor blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Råbyvägen 33A (visa karta
)
224 57 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Johan Ehrensvärd johan.ehrensvard@lund.se 046-3597917 Jobbnummer
10009965