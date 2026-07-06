Anläggare med 5 års minst erfaren.
At-Schakt AB / Anläggningsarbetarjobb / Västerås Visa alla anläggningsarbetarjobb i Västerås
2026-07-06
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Anläggare sökes till AT-Schakt
AT-Schakt söker en erfaren anläggare!
Är du en engagerad och skicklig anläggare som vill arbeta i ett företag där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker en anläggare med minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten. Du kommer att arbeta med varierande projekt där noggrannhet, yrkesskicklighet och ansvar är viktiga delar av det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som anläggare.
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten.
God kunskap inom VA-arbeten, ledningsförläggning, schakt, plattläggning, kantstenssättning och finplanering.
Erfarenhet av att arbeta med rotationslaser och laserinstrument för höjdsättning och utsättning.
God förmåga att läsa och arbeta efter ritningar.
Giltiga utbildningar och certifikat som krävs för tjänsten.
B-körkort är ett krav (BE är meriterande).
Maskinvana är meriterande.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Är lösningsorienterad och har ett starkt säkerhetstänk.
Är flexibel och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag.
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Marknadsmässiga anställningsvillkor.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@atschakt.se
Välkommen med din ansökan!
AT-Schakt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@atschakt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare At-Schakt AB
(org.nr 556642-9964)
Returvägen 18 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993564