Anläggare inriktning trafik
2026-02-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20260248 Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som anläggare med inriktning trafik arbetar du med nyuppsättning, underhåll och en allmän tillsyn av vägmärken och vägvisning i Malmö stad. Vi har även nyuppsättning och underhåll av gatunamnsskyltar, gång- och cykelvägvisning. Vi utför avstängningar där det är behov av att få en säker arbetsmiljö till personalen på arbetsplatsen. Du ingår i ett arbetslag och kommer framförallt att arbeta med drift- och underhållsarbeten samt nyetableringar. Beredskapsarbete, TMA-körning samt liftarbete kan förekomma. I rolllen ingår det mycket lastbilskörning. Trafikgruppen arbetar främst mot Fastighet- och Gatukontoret med reparation och underhåll. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Det är krav på manuellt B-körkort, C-körkort samt YKB. Vi vill att du har minst 2 års erfarenhet inom bygg och anläggningsområden. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, tal och skrift. Det är meriterande om du har:
• Liftförarutbildning
• Heta arbeten
• Fallskyddsutbildning
• Yrkesbevis för kran
• Säkerhet på väg 1 & 2
I rollen som trafikmarkerare bör du vara ansvarsfull samt punktlig då vårt arbete styrs till stor del av gällande lagar och regler. Som person är du dessutom engagerad och trivs att arbeta med kollegor. Du tar lätt till dig instruktioner och kan arbeta väl under stressiga situationer. Du har inga problem med att kontrollera dina känslor i besvärliga situationer utan kan upprätthålla en positiv attityd gentemot andra.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast efter överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare
