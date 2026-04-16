Anläggare
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänstenDina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och ansvarstagande anläggare till vårt team. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter inom anläggning såsom rörläggning, dränering, återfyllning samt andra mark- och anläggningsarbeten såsom finplanering med stensättning, kantstenar, asfaltering mm. Du kommer ha en ledande roll på våra anläggningsjobb där arbetsgruppens slutresultat är målet.
Exempel på arbetsuppgifter
Fyllning och avjämning för gjutning av balkar
Stensättning av smågatsten, storgatsten och liknande
Läggning av plattor och marksten
Dräneringsarbeten och justering av ytskikt
Maskinkörning vid behov (grävmaskin, lastmaskin)Kvalifikationer
Erfarenhet av stensättning och markarbete
B-körkort (krav)
Yrkesbevis inom anläggning (meriterande)
Förarbevis för grävmaskin eller lastmaskin (meriterande)
Utbildningar såsom Heta Arbeten, Säkerhet på väg (meriterande)Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och positiv inställning
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Flexibel och lösningsorienterad
Om GeoForma AB
Vi erbjuder helhetslösningar inom stensättning, murar, gångar och finplanering - med precision i varje detalj.
Med en kombination av gedigen erfarenhet, modern teknik och känsla för form och funktion, skapar vi lösningar som håller över tid. Oavsett om det gäller privata trädgårdar, offentliga miljöer eller kommersiella fastigheter, levererar vi resultat som förenar praktisk nytta med visuell elegans.
Vi tror på långsiktighet - både i våra relationer och våra projekt. Därför arbetar vi nära våra kunder, lyssnar in behov och skräddarsyr varje uppdrag. GeoForma står för trygghet, kvalitet och ett engagemang som märks. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: info@geoforma.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GeoForma AB
(org.nr 559528-9553) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Dragan Petronijevic info@geoforma.se 08-64 64 760 Jobbnummer
