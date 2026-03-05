Angularutvecklare
Professional Galaxy AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Oxelösund
, Örebro
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Angularutvecklare hos vår kund.
Vill du bygga en webbaserad produkt som används för att konfigurera och optimera 2D- och 3D-kameralösningar i en avancerad Machine Vision-miljö? Hos vår kund i Linköping kliver du in i ett produktteam där fokus ligger på robusta lösningar över tid, hög prestanda och tydlig modulär struktur - inte "snabba patchar".
Du arbetar med ett användargränssnitt byggt i Angular/TypeScript med visualisering i WebGL, där användaren styr lösningar både via parametrar och grafisk interaktion i 2D/3D. Teamet är självorganiserande och outcome-drivet: ni utgår från användarbehov och förbättrar kontinuerligt.
Snabbfakta * Techstack/kompetens: Angular, TypeScript, WebGL * Språkkrav: Svenska & Engelska
Krav * 2-5 års erfarenhet av modern webbutveckling * Erfarenhet av Angular och TypeScript i större, skalbara applikationer * Vana av modulär arkitektur, prestandaoptimering och avancerad state management * Programmering i scriptspråk som Python (t.ex. tester/byggflöden) * Mycket god engelska i tal och skrift
Meriterande * 2D- och 3D-visualisering (t.ex. WebGL/OpenGL) * Systemtest och/eller DevOps-vana * LUA och/eller svenska
Uppdraget * Vidareutveckla UI med nya funktioner och iterativa förbättringar * Bidra i tekniska beslut med fokus på hållbar komponentdesign och prestanda * Samarbeta nära produktägare och utvecklare i ett självorganiserande team
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att ta del av din presentation så snart som möjligt.
Övrig information
Omfattning i %: 100% Placeringsort: Linköping Arbetsmodell: Hybrid Uppdragsperiod: 2026-03-30 - 2026-12-31, möjlighet till förlängning Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7335881-1875639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9778967