Andon - Komposit
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-06
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Andon - Komposit
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu en Andon som vill bidra till en effektivare och smidigare produktion genom att samordna och lösa produktionsstörningar. I den här rollen blir du en nyckelperson som skapar struktur, hittar lösningar och samarbetar med olika avdelningar.
Som Andon är du en viktig del av teamet och fungerar som en brygga mellan produktionen och övriga funktioner. Du hjälper till att identifiera och hantera produktionsavvikelser samt driva förbättringsarbeten för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö och process.
Du kommer att:
Samordna och följa upp avvikelser samt bidra till långsiktiga lösningar
Delta i förbättringsprojekt och rotorsaksanalyser
Samarbeta med produktion, tekniker, ledning och övriga funktioner för att optimera arbetsflöden och processer
Arbeta med rutiner och instruktioner för att förenkla och förbättra vår vardagPubliceringsdatum2026-07-06Profil
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö och gillar att lösa problem. Du är nyfiken, noggrann och tycker om att samarbeta med andra. Du behöver inte ha en bakgrund inom industrin - det viktigaste är att du har ett intresse för produktion och utveckling.
Vi ser gärna att du har:
Förmåga att arbeta strukturerat och driva ärenden framåt
Förmåga att snabbt prioritera om mot att lösa nya problemställningar
Erfarenhet av att samordna eller leda projekt, stora som små
Intresse för att utveckla processer och förbättra arbetsmetoder
Meriterande:
Erfarenhet av systematisk problemlösning
Grundläggande kunskap i ritningsläsning och affärssystem
Goda kunskaper i Officepaketet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9993969