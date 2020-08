Anbudssamordnare Till Afry! - SJR in Scandinavia AB - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg

SJR in Scandinavia AB / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg2020-08-25AFRY är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för nästa generation. Making Future.AFRY expanderar och vi behöver därmed förstärkning av en anbudssamordnare till området Infrastructure. Vi kan erbjuda dig ett roligt, stimulerande och ansvarsfullt arbete med spännande och omväxlande utmaningar där du kan vara med och forma din roll.Vad innebär rollen och vem söker vi?Rollen som anbudssamordnare innebär att bevaka upphandlingar och kvalitetssäkra AFRYs anbud, där man säkerställer att rätt underlag och rätt information finns med i anbuden samt att deadlines för anbuden hålls. Du kommer även att vara med och koordinera arbetet med anbuden tillsammans med ledningsgruppen. Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt. Dina arbetsuppgifter är:Bevaka kommande upphandlingarSamordna med övriga anbudssamordnare inom organisationenInhämtande och inläsning av förfrågningsunderlagKoordinera anbudsarbetet internt och vid behov samordna med övriga kollegor som medverkar i arbetet med respektive anbudBevaka frågor/svar och kompletteringar för respektive förfrågan och kommunicera vidare till berörda interntUppföljning av utfallet från upphandlingar där vi lämnat anbudInlämning av anbud samt tillsammans med anbudsansvarig säkerställa att all nödvändig information är medVi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik samt några års erfarenhet av arbete med upphandlingar. Du har tidigare haft en roll med mycket kontakt med andra människor. Som person är du även strukturerad med god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har även ett eget driv vilket innebär att du aktivt och självständigt arbetar dig framåt. Även god kommunikativ förmåga är av stor vikt för att trivas i rollen och med dess stora kontaktyta.Ytterligare information om uppdragetTjänsten utgörs av ett uppdrag som SJR-konsult under cirka 6 månader med start 1 oktober. Avsikten är att uppdraget därefter övergår i en anställning hos AFRY. Arbetet sker på heltid och med flexibel arbetstid.2020-08-25För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors via 070-471 59 24. Under dagarna 26-28 augusti besvarar min kollega Sandra Hellström dina frågor via 070-471 59 07. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy: https://sjr.se/gdpr/integritet... Konsult hos SJRAtt arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom Finance, HR, Supply Chain och IT.SJR är idag cirka 550 medarbetare fördelade på tre regioner - Stockholm, Väst och Syd, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB med dotterbolagen SJR in Sweden AB, Ogunsen AB, SJR IT AB och WES AB.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-26Sjr In Scandinavia AB5332893