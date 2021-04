Anbudschef till Euromaint - TNG Group AB - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos TNG Group AB

TNG Group AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-08Utvecklingsorienterad och strategisk chef med ansvar för anbud till EuromaintTrivs du i en utvecklande miljö där du får arbeta både operativt och strategiskt? Har du dessutom förmågan att leda och motivera medarbetare? Bra! Då är detta kanske något för dig. Euromaint är ett affärsdrivet bolag med en marknadsledande position där du kommer få vara delaktig i en organisation med ett tydligt syfte och goda värdegrunder. I denna roll ges du möjlighet att ta nästa steg i karriären och utveckla dina ledaregenskaper vidare.VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Euromaint är Sveriges största bolag inom tågunderhåll och i rollen som anbudschef erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att Euromaint har många nöjda och stolta medarbetare.Du kommer att få stora möjligheter att vidareutveckla funktionen Bid Management samt driva rollen och ditt ansvarsområde relativt självständigt och fritt. Trivs du i en dynamisk miljö där du har stora möjligheter att vara med och sätta inriktningen framåt så kan detta vara en möjlighet för dig.EuroMaint har ett positivt affärsläge och ser ljust på framtiden. Företaget ingår sedan 2019 i den globala koncernen CAF som finns i 40 länder på fem kontinenter.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERSom anbudschef på Euromaint kommer din uppgift vara att leda och utveckla EuroMaints anbudsarbete i syfte att öka konkurrenskraften samt genom sitt och anbudsgruppens arbete bidra till att Euromaint Rail vinner nya affärer och ökar sina marknadsdelar.Anbudschefen ska utveckla ett större helhetsåtagande för anbudet där alla ingående delar omfattas. Projektledning är grunden för arbetet samt att analyser av förfrågningsunderlag genomförs och dokumenteras.Tillsammans med övriga roller inom anbudsorganisationen och anbudsprocessens styrmodell skapas starka affärserbjudanden till våra kunder. Anbudschefen ansvarar för att anbudsarbetet planeras, produceras, valideras och överlämnas till kund inom utsatt tid. Anbudschefen ansvarar för att stödja och förbereda anbudsansvariga för kundförhandlingar.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅRollen innebär också personalansvar för organisationen Anbud vilket medför att du genom tydligt ledarskap optimerar försäljningsresultat och marginal samtidigt som du leder, inspirerar och utvecklar medarbetare inom organisationen.Rollen ingår i ledningsgruppen för Försäljning & Marknad.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har universitetsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har minst 5-10 års erfarenhet från en liknande roll samt en industriell bakgrund från järnvägs- alternativt anläggningsbranschen eller kraftgenerering.Som person är du duktig på att motivera andra och skapa en tydlig riktningskänsla. Du är en god kommunikatör och duktig på att skapa långa och hållbara relationer med kollegor, beställare och kunder. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är målmedveten och affärsmässig i ditt arbete. Vidare är du duktig på att skapa ett användbart nätverk och uppnår resultat med hög kvalitet.Eftersom det pågår ett intensivt integrationsarbete med CAF behöver du även ha en stark vilja att jobba med förändringsarbete och vilja leda och driva det arbetet. Du behöver således också vara kommunikativ även på engelska (spanska meriterande).INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-08Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Tng Group AB5677757