Analytisk Security Coordinator
Är du en analytisk Säkerhetskoordinator som får jobbet att bli smidigt och effektivt? Då har du hittat rätt.
Som säkerhetskoordinator inom röda miljö kommer du att spela en central roll i att koordinera olika arbetsuppgifter och möten med myndigheter. Du kommer att ingå i Team "Red Security" och vara en viktig del av vår verksamhet.
Beskrivning av uppdraget
Dina arbetsuppgifter inkluderar att säkerställa att allt fungerar smidigt och effektivt inom följande områden:
• Myndighetskontakt operativa möten (koordinera)
• Koordinera rapportering av säkerhetsskyddsklassade IT-objekt (röda)
• Progressrapportering
• Uppdaterade ackrediteringsunderlag
• Koordinera granskning av rapporteringsunderlag
• Leda/Koordinera Business Continuity Management (BCM)
• Ansvara för Internt Red IT
• Ansvara för Externt Red IT - BA
• Ansvara för Red IT
• Ansvara för Informationsklassificeringsguiden
• Ansvara för Befattningsanalys

Publiceringsdatum: 2026-03-26

Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande roll
Kunskap om IT-säkerhet och säkerhetsklassade IT-miljöer
Erfarenhet av att koordinera rapportering och uppföljning samt granskning av rapporteringsunderlag
Erfarenhet av arbete med ackrediteringsunderlag eller liknande säkerhetsdokumentationDina egenskaper
För att lyckas i denna roll behöver du ha en stark analytisk förmåga och god kommunikationsförmåga. Du ska vara en problemlösare som kan arbeta självständigt och i team.
Placering
Linköping
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se Jobbnummer
9821825