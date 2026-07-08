Analytisk Kemist inom Quality Control till Karlshamn
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2026-07-08
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Vill du vara en del av en verksamhet där kvalitet, innovation och analytisk expertis går hand i hand? För vår kunds räkning söker vi nu en Analytisk Kemist inom Quality Control till Karlshamn. Här får du möjlighet att arbeta i en modern laboratoriemiljö med avancerade analysmetoder och bidra till utvecklingen av högkvalitativa produkter inom livsmedelsindustrin. Tillsammans med engagerade kollegor blir du en del av ett team som värdesätter noggrannhet, samarbete och ständig utveckling. Ansök redan idag - Vi tillämpar löpande urval!
Om tjänsten:
Som Analytisk Kemist inom LC-MS blir du en del av ett välutrustat QC-laboratorium där analyser av råvaror, processprover och färdiga produkter spelar en central roll i verksamheten. Du kommer att tillhöra ett team med fokus på spårämnesanalyser och arbeta med kvantifiering och utvärdering av kontaminanter i vegetabiliska oljor.
I rollen arbetar du med avancerade analysmetoder och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och tillförlitliga resultat. Analyser av bland annat MOSH-MOAH, 3-MCPD och PAH-4 utgör en viktig del av arbetet. Du kommer även att delta i metodutveckling, förbättringsprojekt samt support och felsökning av laboratorieinstrument. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, noggrannhet och ständiga förbättringar står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Utföra analyser
Rapportering och utvärdering av resultat
Support och felsökning av instrument
Delta i samt driva förbättring och utvecklingsprojekt
Utveckla samt förbättra analysmetoder
Vi söker dig som: Har minst en högskole- eller universitetsutbildning inom kemi eller annat relevant område
Arbetslivserfarenhet från laborativ verksamhet, exempelvis genom heltidsarbete, deltidsarbete eller sommarjobb
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Några års erfarenhet av kromatografiska analysmetoder
Några års erfarenhet av spårämnesanalyser
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas och trivas i rollen är du en noggrann och strukturerad person som drivs av att leverera arbete med hög kvalitet. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och ser möjligheter att förbättra både arbetssätt och processer. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och trivs i en teamorienterad miljö där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday, med goda chanser till förlängning.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, vid överenskommelse
Placering: Karlshamn
Rekryteringsansvarig: Vanessa Henrysson Roqueta, vanessa.roqueta@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om Friday:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
adelgatan 9 (visa karta
)
374 82 KARLSHAMN Arbetsplats
Friday Kontakt
Recruiter
Madeleine Rydelius madeleine.rydelius@Friday.se Jobbnummer
9997062