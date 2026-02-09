Analytisk Controller till Marcegaglia Fagersta Stainless
The Finance Family AB / Controllerjobb / Fagersta Visa alla controllerjobb i Fagersta
2026-02-09
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Finance Family AB i Fagersta
, Ludvika
, Hallstahammar
, Borlänge
, Västerås
eller i hela Sverige
Välkommen till Marcegaglia Fagersta Stainless - där familjekänslan finns i en global koncern. Här kombineras en lång tradition med världsledande produktion av rostfritt stål och starkt varumärke. Sedan 2023 är vi en del av Marcegaglia, med huvudkontoret i Italien och cirka 8000 anställda.
Vi i Sverige tillverkar ungefär 50 000 ton valstråd per år, varav 10 000 ton förädlas till dragen tråd. Med 260 engagerade medarbetare levererar vi produkter som används över hela världen - från fästelement och svetstråd till fjädrar och cykelekrar.
Nu söker vi dig som vill vara en drivande kraft hos oss som Analytisk Controller och bli en viktig del av vårt Sverigekontor i Fagersta. I rollen får du arbeta nära verksamheten med stort fokus på lagervärdering och produktkalkylering - områden där din förståelse för lager, flöden och siffror verkligen gör skillnad. För att trivas och lyckas hos oss ser vi att du har goda redovisningskunskaper och gillar att omsätta dem i praktiken, i samarbete med både ekonomi och produktion.
Du kommer att få en god helhetsbild av verksamheten och vara insatt i hela kedjan - från inköp till produktion. Samtidigt blir du en viktig spelare i den legala rapporteringen, där du arbetar nära ett engagerat team med korta beslutsvägar, nära samarbete och en stark laganda.
Exempel på uppgifter och ansvar:
Ta ett helhetsgrepp om våra materialkostnader genom arbete med lagervärdering, materialbalanser och analyser av lagerflöden
Arbeta med produktkalkylering och lönsamhetsanalyser för att stödja affärsbeslut
Löpande bokföring och redovisning samt medverka i månads- och årsbokslut
Delta aktivt i budgetarbetet
Bidra till utveckling och förbättring av ekonomiska processer och arbetssätt
För att lyckas och trivas i rollen är du en positiv, driven och engagerad person som gillar att ta ansvar. Du är analytisk, har ett strukturerat arbetssätt och en god känsla för noggrannhet. Förutom detta ser vi att du även har:
Akademisk utbildning inom Ekonomi
Minst 5 års erfarenhet som controller eller redovisningsekonom inom tillverkande industri
Erfarenhet av lagervärdering, lagerflöden och produktkalkylering
God redovisningskunskap
Mycket goda kunskaper i Excel
Du kommer arbeta nära ett kompetent och stöttande team om fem personer. Varför ska man då arbeta hos Fagersta Stainless? Sofia Zetterlund, Ekonomichef, och som skulle bli din närmsta chef berättar:
"Vi är mitt i en riktigt spännande tillväxtresa. Med en investering på 100 miljoner euro och en dubblering av volymerna får du möjlighet att vara med från start och påverka hur vi bygger vår framtid. Hos oss får du en bred och utvecklande roll, där du kan växa både personligt och professionellt - och där ditt arbete verkligen gör skillnad."
Du kan läsa mer om Fagersta Stainless här: https://www.fagersta.marcegaglia.com/sv/
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Fagersta Stainless med The Finance Family och har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Magnus eller Julia:Magnus.aberg@financefamily.se
eller 0709-81 77 51julia.lundstrom@financefamily.se
eller 0705-11 23 36
P.S. Du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "financefamily 781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321)
Axel Fornandersväg 4 (visa karta
)
737 40 FAGERSTA Arbetsplats
Fagersta Stainless AB Kontakt
Interim & Rekrytering
Julia Lundström julia.lundstrom@financefamily.se +46705112336 Jobbnummer
9732197